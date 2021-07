Risultati Conference League/ Diretta gol live score, ritorno 2° turno preliminare

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

Sono tanti, tantissimi, i risultati di Conference League che arriveranno giovedì 29 luglio: si completa il ritorno del secondo turno preliminare, e dopo i tre anticipi che abbiamo vissuto martedì il piatto si arricchisce di sfide che citare per intero richiederebbe parecchio tempo. Possiamo comunque anticipare che si comincia alle ore 15:00 con Shakhtar Karagandy Steaua, mentre l’ultima partita è in programma alla ore 22:00 (in Portogallo un’ora in meno) e sarà Santa Clara Shkupi.

Insomma, davvero tanti match quelli che vivremo oggi, per i turni di qualificazione di una coppa introdotta quest’anno dalla Uefa e sulla quale c’è ancora parecchia incertezza: quando si arriverà finalmente alla fase a gironi potremo magari capire qualcosa in più, intanto però godiamoci questa intensa giornata dedicata ai risultati di Conference League per il ritorno del secondo turno preliminare, provando a inquadrare il contesto del torneo.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL CONTESTO

I risultati di Conference League presentano per oggi un contesto davvero ampio: come sappiamo questa neonata competizione Uefa comprende le squadre che, nei rispettivi campionati nazionali, si sono piazzate alle spalle di chi si qualifica per Champions League ed Europa League, di conseguenza le big propriamente dette saranno impegnate altrove e bisognerà dunque valutare, parlando già della fase finale, se questa coppa accenderà l’interesse degli appassionati al netto di quello dei tifosi. Per l’Italia a partecipare alla Conference League sarà la Roma, che ha vinto il testa a testa con il Sassuolo; naturalmente più ci si abbassa di ranking (per nazione) e più troviamo squadre competitive in patria e più famose. È il caso dei cechi del Viktoria Plzen, che hanno già giocato la Champions League moderna e che oggi sono in casa della Dynamo Brest; dell’Aberdeen già vincitore in Europa prima di calare vistosamente come tutto il calcio scozzese, che ha un’altra rappresentante nei risultati di Conference League nell’Hibernian, che va in trasferta contro il Santa Coloma. Staremo a vedere: al termine di questa serata avremo le squadre che si qualificheranno al prossimo turno dei preliminari e non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà…

