RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Il percorso delle partecipanti, diretta gol live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL PERCORSO

Parlando dei risultati di Conference League per il ritorno del secondo turno preliminare, possiamo anche valutare quale sia il percorso che sarà compiuto prima di arrivare alla fase a gironi. Come abbiamo già detto, nessuna squadra che partecipi a questa competizione è già qualificata di diritto al sorteggio di agosto: le 32 partecipanti ai gironi usciranno dunque da altri due turni preliminari. Nel terzo entreranno in corsa Riga, Shakhtyor Salihorsk e poi alcune realtà che potremmo considerare “big” per il contesto, vale a dire il Wolfsberger e il Lugano, il Twente e lo Zorja così come Anderlecht, Panathinaikos e Dundee United.

Risultati Conference League/ Tre Fiori ko, Guimaraes ok! Diretta gol live score

Sarà comunque solo un antipasto di quanto vedremo ai playoff: qui infatti arriveranno cinque squadre retrocesse dal terzo preliminare di Europa League e ancora la nostra Fiorentina oltre a Nizza, West Ham, Colonia e Villarreal. Non sarà ancora l’aristocrazia del calcio continentale ma cominciamo ad avvicinarci: il sorteggio per esempio potrebbe dire male ai viola, ma scopriremo ovviamente quello che succederà quando sarà il momento del sorteggio; per il momento andiamo alla ricerca delle squadre (che non sono poche) che si qualificheranno da questo ritorno del secondo turno preliminare, per i risultati di Conference League… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Tre Fiori al prossimo turno! Diretta gol live score

CHI PASSA IL TURNO?

I risultati di Conference League per il ritorno del secondo turno preliminare prendono il via giovedì 28 luglio, anticipati da altre partite che si sono giocate nei giorni scorsi: saremo alla Astana Arena di Nur Sultan, il nuovo nome della capitale del Kazakhstan, per Astana Rakow Czestochowa che darà il via alle danze delle tante gare che ci attendono oggi. Siamo in attesa di scoprire quali squadre si qualificheranno al terzo turno, e dunque proseguiranno la loro corsa verso la fase a gironi: presentiamo la giornata in termini generali, perché i match che si disputano sono davvero molti.

Risultati Conference League/ Diretta gol: vittoria sammarinese! Live score

Nel parlare dei risultati di Conference League dobbiamo come sempre ricordare che anche qui, come nelle altre due competizioni organizzate dalla Uefa, non esiste più la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta: questo chiaramente aumenta non solo la possibilità che si vada ai tempi supplementari, ma anche l’incertezza in merito alle squadre qualificate perché, a meno di una goleada nel match di andata, il doppio confronto rimane quasi sempre in equilibrio. Per scoprire se sarà così anche oggi, non resta che attendere che per i risultati di Conference League si giochi…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Conference League per il ritorno del secondo turno preliminare stanno dunque per farci compagnia: sarà una lunga giornata, perché bisogna ricordare che a questa competizione partecipano sostanzialmente tutte quelle squadre che, piazzate nei vari campionati, non sono riuscite a ottenere la qualificazione a Champions League ed Europa League, e poi da questa seconda manifestazione ne arriveranno alcune secondo il sistema di “retrocessioni” che ormai da tempo è in voga in ambito Uefa, e che continua a fare discutere.

Sia come sia, anche le big europee giocano i turni preliminari: pensiamo alla Fiorentina che, ottava nella nostra Serie A, non ha guadagnato l’accesso immediato alla fase a gironi di Conference League ma, esattamente come la Roma che ha poi vinto la prima edizione del torneo, dovrà passare almeno attraverso i playoff che rappresentano l’ultimo ostacolo prima che, finalmente, arrivi il sorteggio di agosto a definire la composizione della fase finale. Sarà quindi un lungo percorso, e dunque vedremo quello che succederà oggi con i risultati di Conference League per il ritorno del secondo turno preliminare…

© RIPRODUZIONE RISERVATA