Risultati Conference League/ Diretta gol live score, ritorno 2° turno preliminare

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL RITORNO DEL 2° TURNO PRELIMINARE

I risultati di Conference League per martedì 27 luglio riguardano il ritorno del secondo turno preliminare: siamo ancora in una fase di qualificazione e sono tre le partite che vivremo in quello che può essere considerato un anticipo del ricco programma di giovedì. Inter Escaldes Teuta apre le danze alle ore 17:45, mentre le altre due sfide saranno alle ore 20:00 e si tratta di Buducnost HB Torshavn e Hibernians Folgore. Va ricordato che anche qui, come nelle altre due competizioni UEFA, non esiste più la regola del gol in trasferta con valore doppio.

In caso di differenza reti uguale si andrà comunque ai tempi supplementari, e poi eventualmente si calceranno i rigori: cosa dunque che renderà ancora più appetibili le doppie sfide, visto che un certo vantaggio o comunque margine viene cancellato. Vedremo quello che succederà nei risultati di Conference League, qui più che per le squadre in corsa (per il momento) l’interesse è riposto nel fatto che si tratti di una competizione nuova, che dopo 22 anni ha riportato a tre le coppe organizzate dalla federazione europea.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA SITUAZIONE

Con i risultati di Conference League per il ritorno del secondo turno preliminare possiamo notare che a essere messe particolarmente bene sono tre squadre: per le Far Oer l’HB Torshavn ha vinto in casa contro il Buducnost ma lo ha fatto con un roboante 4-0 che dovrebbe metterlo al sicuro da brutte sorprese, anche perché i valori in campo si sono abbastanza visti. Le altre due vittorie sono invece arrivate fuori casa: l’Inter Escaldes, squadra di Andorra, si è imposta per 2-0 in Albania mentre i maltesi dell’Hibernians hanno avuto la meglio sulla Folgore, rappresentante di San Marino come ricordavamo la scorsa settimana. In Conference League le squadre di maggiore portata entrano in corsa negli spareggi, ultimo scoglio prima dei gironi e quarto turno di qualificazione: al terzo turno stanno invece aspettando realtà come Anderlecht, Lask Linz, Rubin Kazan, Vitesse e Paok Salonicco, squadre che hanno sicuramente una bella storia e un profilo nettamente superiore a queste ma che, in maniera altrettanto realistica, non fanno parte oggi dell’aristocrazia del calcio europeo. Tra poco comunque si gioca, dunque vedremo quello che succederà sui vari campi per i risultati di Conference League.

Ore 17:45 Inter Escaldes Teuta (andata 2-0)

Ore 20:00 Buducnost HB Torshavn (andata 0-4)

Ore 20:00 Hibernians Folgore (andata 3-1)



