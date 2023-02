Risultati Conference League/ Diretta gol live score ritorno playoff, 23 febbraio

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Conference League tornano protagonisti con le partite di ritorno dei playoff oggi, giovedì 23 febbraio 2023, perché la seconda edizione della Conference League 2022-2023 naturalmente a febbraio ci propone il primo turno ad eliminazione diretta dopo i gironi dello scorso autunno nel cammino per trovare gli eredi della Roma, vincitrice lo scorso maggio. La formula è rimasta la stessa della passata stagione, i playoff sono quindi le sfide tra le seconde dei gironi della fase precedenti (che oggi giocano in casa il match di ritorno) e le squadre che arrivano dalla Europa League essendo state terze nei gruppi della competizione superiore a livello gerarchico.

Andiamo allora a scoprire quale sarà il programma per i risultati Conference League, anche perché tra essi ci attendono due appuntamenti con le squadre italiane grandi protagoniste: alle ore 18.45 avranno inizio Anderlecht Ludogorets, Cluj Lazio, Dnipro AEK Larnaca e Partizan Belgrado Sheriff Tiraspol, mentre la seconda fascia di partite avrà inizio alle ore 21.00 e comprenderà Basilea Trabzonspor, Fiorentina Sporting Braga, Gent Qarabag e Lech Poznan Bodo/Glimt. Ricordiamo che a parità di gol segnati, già dall’anno scorso le reti in trasferta non valgono doppio e si andrà quindi sempre ai tempi supplementari in questi casi.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE ITALIANE

Basta leggere l’elenco delle partite per capire che le squadre italiane saranno grandi protagoniste dei risultati Conference League. In ordine cronologico, parliamo innanzitutto della Lazio, che riparte dal successo per 1-0 con gol di Ciro Immobile all’Olimpico, poi il bomber di spicco dei capitolini ha fatto doppietta anche in campionato e questa è una notizia eccellente sotto ogni punto di vista per mister Maurizio Sarri, però il ritorno in trasferta affrontato con un solo gol di vantaggio presenterà insidie che la Lazio farà bene a non sottovalutare, pur partendo favorita perché c’è una superiorità tecnica rispetto al Cluj.

Il discorso potrebbe essere più semplice per la Fiorentina, anzi i viola hanno il dovere di non complicare un cammino che sembra perfetto, perché naturalmente non capita tutti i giorni nelle Coppe europee di vincere per 0-4 una partita in trasferta. La Fiorentina praticamente è già agli ottavi di finale, guai se i risultati Conference League questa sera dovessero riservare complicazioni impreviste, a maggior ragione giocando all’Artemio Franchi.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

ore 18.45

Anderlecht Ludogorets

Cluj Lazio

Dnipro AEK Larnaca

Partizan Belgrado Sheriff Tiraspol

ore 21.00

Basilea Trabzonspor

Fiorentina Sporting Braga

Gent Qarabag

