RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Partite al via, si comincia! Diretta gol live score (oggi 31 agosto 2023)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI COMINCIA!

Stiamo per vivere il giovedì sera dedicato ai risultati di Conference League: il ritorno dei playoff è dietro l’angolo, assisteremo dunque a parecchie partite che andranno poi a comporre in via definitiva i gironi del torneo, ricordando però che questa sera l’appuntamento è sostanzialmente doppio, perché le eliminate dall’Europa League raggiungeranno come da tradizione questa manifestazione. La Conference League, nata nel 2021 e che ha riportato a tre le coppe europee (non succedeva dal 1999, anno in cui è sparita la Coppa delle Coppe) ha la particolarità di non avere nessuna squadra direttamente qualificata ai gironi: questo aumenta chiaramente le sorprese.

Fiorentina, Lille, Osasuna, Aston Villa e Eintracht (passato in due anni dalla Champions League alla Conference League) si devono guadagnare l’accesso alla fase finale attraverso i turni preliminari: abbiamo già visto che i viola hanno perso contro il Rapid Vienna e dunque questa sera saranno chiamati a vincere, la competizione può sembrare abbordabile ma la verità è che regala ben poco, anche se chiaramente il suo livello è ancora inferiore rispetto alle altre. Ora però mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci racconteranno i campi, perché finalmente ci siamo: per i risultati di Conference League si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

SI DEFINISCONO I GIRONI!

Stiamo per definire le squadre qualificate ai gironi attraverso i risultati di Conference League: alle ore 18:00 di giovedì 31 agosto scattano le prime partite per il ritorno dei playoff, naturalmente il nostro focus sarà concentrato su Fiorentina Rapid Vienna (ore 20:00) con i viola che all’andata hanno perso 1-0 e dunque devono necessariamente vincere per prendersi quella che sarebbe la seconda partecipazione consecutiva in questo torneo, di cui tra l’altro hanno anche giocato la finale persa in maniera beffarda contro il West Ham (che infatti non difende il titolo per le regole Uefa).

I risultati di Conference League come sempre ci presentano un piatto davvero ricco, perché sono davvero tante le società che partecipano a questa competizione; fin dalla sua prima edizione questo torneo è diventato una bella possibilità per le federazioni minori, e infatti nel corso degli anni abbiamo assistito a qualche favola da raccontare pur se poi nell’albo d’oro i nomi che compaiono sono appunto quelli di Roma e West Ham. Ora vedremo quello che succederà nei risultati di Conference League per il ritorno dei playoff, noi proviamo a fare qualche approfondimento sulla serata.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Gli imminenti risultati di Conference League ci presentano alcune squadre che sicuramente potranno essere protagoniste nel corso della fase finale, sempre che questa sera ottengano la qualificazione attraverso il ritorno dei playoff. La Fiorentina è una di queste, ma attenzione anche al Lille, che ha vinto recentemente il campionato francese e dunque ha giocato in Champions League, così come ad altre società che sono abituate a stare ai piani superiori. Le due belghe Genk e Bruges (c’è anche il Gent) con i nerazzurri che l’anno scorso erano stati la grande sorpresa nei gironi di Champions League.

Poi anche l’Osasuna e l’Aston Villa che finalmente hanno fatto il loro ritorno nelle coppe europee e se la vogliono giocare dalla Scozia attenzione all’Hibernian – che giocherà però al Villa Park – e poi bisogna citare le kazake Astana e Tobol, perché il calcio in questo Paese sta decisamente crescendo come ci dice anche la sua nazionale. Per i risultati di Conference League siamo quasi pronti a vivere un grande e intenso giovedì sera…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 18:00 Bodo/Glimt Sepsi Gheorghe

Ore 18:00 HJK Helsinki Farul Constanta

Ore 1845 Breidablik Struga

Ore 19:00 Apoel Gent

Ore 19:00 Brann Az Alkmaar

Ore 19:00 VIktoria Plzen Tobol

Ore 19;00 Twente Fenerbahçe

Ore 19:30 Paok Hearts

Ore 20:00 Adana Demirspor Genk

Ore 20:00 Bate Borisov Ballkani

Ore 20:00 Besiktas Dinamo Kiev

Ore 20:00 Celje Maccabi Tel Aviv

Ore 20:00 Dnipro-1 Spartak Trnava

Ore 20:00 Ferencvaros Zalgiris Vilnius

Ore 20:00 Fiorentina Rapid Vienna

Ore 20:00 Partizani Astana

Ore 20:15 Rijeka Lille

Ore 20:30 Bruges Osasuna

Ore 20:30 Eintracht Levski Sofia

Ore 21:00 Aston Villa Hibernian

Ore 21:00 Legia Varsavia Midtjylland

Ore 21:00 Partizan Nordsjaelland











