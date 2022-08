RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Tutte le prossime date, diretta gol live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL CALENDARIO

I risultati Conference League tornano protagonisti oggi con il ritorno dei playoff, che naturalmente sono l’ultimo atto della lunga estate che ha già operato una notevole selezione ed eliminato molte squadre che fin dai primi del mese di luglio si erano messe in gioco nella lunghissima avventura della Conference League. Dopo avrà inizio la fase a gironi della Uefa Conference League 2022-2023, che sarà caratterizzata da sei giornate, sempre di giovedì: domani il sorteggio determinerà l’esatta composizione di questi gruppi, ma sappiamo già che le date saranno quelle di 8 settembre, 15 settembre, 6 ottobre, 13 ottobre, 27 ottobre e 3 novembre, chiusura anticipata per dare successivamente posto ai Mondiali Qatar 2022.

La fase ad eliminazione diretta comincerà con gli spareggi tranne seconde dei gironi e le terze di Europa League, fissati per il 16 e 23 febbraio 2023, poi si proseguirà con gli ottavi di finale il 9 e 16 marzo (con il ritorno in campo di chi vincerà i gruppi di Conference League), i quarti di finale il 13 e 20 aprile, le semifinali l’11 e 18 maggio e infine la finale, fissata per il 7 giugno 2023 presso lo stadio Sinobo di Praga. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI INIZA ALLE ORE 19.00

I risultati Conference League giungono oggi, giovedì 11 agosto 2022, a uno snodo fondamentale: sono infatti in programma la bellezza di 21 partite per il ritorno del playoff, di conseguenza oggi scopriremo quali squadre avranno accesso alla fase a gironi e giocheranno in Conference League nei prossimi mesi, quali invece saranno eliminate e vedranno terminare qui l’avventura stagionale nelle Coppe europee, dal momento che questo è il livello più basso e non ci saranno quindi ripescaggi in altre competizioni. La squadra detentrice è la Roma, che ha scritto una pagina di storia vincendo la prima edizione della Uefa Conference League, sperando che sia di buon auspicio per la Fiorentina.

Mettiamo infatti in copertina la partita che alle ore 19.00 vedrà protagonisti i gigliati in Olanda: Twente Fiorentina vedrà la squadra di Vincenzo Italiano partire con un margine di vantaggio grazie alla vittoria per 2-1 nella partita d’andata di settimana scorsa a Firenze, ma naturalmente un solo gol di scarto non può fornire molte garanzie e allora ricordiamo che si tratterà di una qualificazione ancora tutta da conquistare, se la Fiorentina non vorrà terminare già nel mese di agosto il proprio ritorno nelle Coppe europee dopo alcuni anni di assenza, il che sarebbe una notevole delusione.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

La ricchissima panoramica dei risultati Conference League per il ritorno dei playoff comincerà proprio alle ore 19.00, quando oltre a Twente Fiorentina si giocheranno anche AIK Stoccolma Slovacko, Basilea Cska Sofia, CFR Cluj Maribor, Hapoel Beer Sheva Universitatea Craiova, MOL Fehervar Colonia, Slavia Praga Rakow, Viborg West Ham, Viking Steaua Bucarest e Wolfsberger Molde, quindi sarà già un vero e proprio giro in ogni angolo d’Europa, con squadre più o meno note coinvolte.

Le altre partite che ci daranno i risultati Conference League per il ritorno del playoff saranno alle ore 20.00 Anderlecht Young Boys, FC Balkani Shkupi, Hamrun Partizan Belgrado e Nizza Maccabi Tel Aviv, seguite alle ore 20.30 dai fischi d’inizio per Dudelange Lech Poznan e Slovan Bratislava Zrinjski, poi alle ore 20.45 anche da Anversa Istanbul Basaksehir e Linfield RFS, infine alle ore 21.00 chiuderanno il quadro Gil Vicente AZ Alkmaar, Hajduk Spalato Villarreal e Rapid Vienna Vaduz.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

ore 19.00

AIK Stoccolma Slovacko

Basilea Cska Sofia

CFR Cluj Maribor

Hapoel Beer Sheva Universitatea Craiova

MOL Fehervar Colonia

Slavia Praga Rakow

Twente Fiorentina

Viborg West Ham

Viking Steaua Bucarest

Wolfsberger Molde

ore 20.00

Anderlecht Young Boys

FC Balkani Shkupi

Hamrun Partizan Belgrado

Nizza Maccabi Tel Aviv

ore 20.30

Dudelange Lech Poznan

Slovan Bratislava Zrinjski

ore 20.45

Anversa Istanbul Basaksehir

Linfield RFS

ore 21.00

Gil Vicente AZ Alkmaar

Hajduk Spalato Villarreal

Rapid Vienna Vaduz











