Risultati Conference League/ Diretta gol live score, ritorno quarti di finale

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: L’ATALANTA APRE LA SERATA!

Sono naturalmente quattro le partite che formeranno il quadro dei risultati di Conference League per il ritorno dei quarti di finale, in programma giovedì 14 aprile. Si inizia alle ore 18:45 con Psv Leicester, poi alle ore 21:00 vivremo Paok Marsiglia, Roma Bodo/Glimt e Slavia Praga Feyenoord: la presenza della squadra giallorossa naturalmente rende ancora più interessante una serata ancora parecchio in bilico, con le squadre che accederanno alle semifinali che se la giocano in un contesto nel quale, come ormai sappiamo bene, la sparizione della regola sui gol in trasferta ha creato ancora più equilibrio.

La Roma per esempio deve ribaltare la sconfitta subita all’Aspymra, la seconda della stagione: tuttavia a differenza degli anni scorsi non le basterà vincere 1-0, con questo risultato si andrebbe comunque ai tempi supplementari ed è chiaro allora il perché possiamo aspettarci che magari anche ogni singola sfida prosegua oltre i regolamentari. Naturalmente saranno i campi, come di consueto, a definire la situazione e le qualificate alle semifinali ma adesso, mentre aspettiamo che per i risultati di Conference League si giochi, possiamo iniziare a fare qualche valutazione sui temi principali che emergeranno dalla serata.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo quindi ai risultati di Conference League per il ritorno dei quarti di finale: la Roma deve vincere la maledizione del Bodo/Glimt, che in tre partite della competizione ha sempre evitato la sconfitta contro i giallorossi. Naturalmente si tratta di qualcosa di incredibile: è netta la differenza tra le due squadre tra budget, possibilità, valori in campo, ma ricorderete bene il più volte citato 6-1 con cui la formazione di Kjetil Knutsen aveva dominato il match di andata nel girone, poi anche il 2-2 dello stadio Olimpico.

La Roma aveva se non altro vinto la battaglia, prendendosi cioè il primo posto nel raggruppamento ed evitando i playoff che invece erano toccati ai norvegesi, ma poi siamo arrivati al sorteggio dei quarti e ancora una volta i giallorossi hanno pescato l’incubo Bodo/Glimt. José Mourinho aveva promesso un altro esito: ha avuto sostanzialmente ragione nel senso che non è stata una goleada, ma ancora una volta la Roma è caduta all’Aspmyra e dunque ora per superare la serata dei risultati di Conference League e volare in semifinale dovrà per forza di cose vincere, e farlo con due gol di scarto per evitare di andare ai rigori. Contro una squadra del genere, per i precedenti di cui abbiamo parlato, sarebbe un rischio ancora più grande del normale…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO QUARTI

Ore 18:45 Psv Leicester (andata 0-0)

Ore 21:00 Paok Marsiglia (andata 1-2)

Ore 21:00 Roma Bodo/Glimt (andata 1-2)

Ore 21:00 Slavia Praga Feyenoord (andata 3-3)











