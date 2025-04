RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IN PALIO I POSTI IN SEMIFINALE

Giorno di verdetti oggi, giovedì 17 aprile 2025, per i risultati Conference League che ci offriranno il ritorno dei quarti di finale, anche se molte sfide sembrano già essere indirizzate. Il caso più evidente è quello del Chelsea, che onora lo status di grande favorita per il trionfo finale e ha già ipotecato la semifinale avendo vinto per 0-3 all’andata in trasferta sul campo del Legia Varsavia. Stasera alle ore 21.00 ci attende il ritorno a Stamford Bridge, ma francamente si fa fatica anche solo ad immaginare un epilogo che non sia favorevole ai Blues, virtualmente già in semifinale.

Spendiamo allora subito due parole anche per Rapid Vienna Djurgarden, perché la partita nella capitale austriaca dovrà designare il nome della prossima rivale del Chelsea. Il Rapid Vienna parte con il prezioso vantaggio ottenuto vincendo per 0-1 settimana scorsa all’andata in Svezia, però in questo caso il margine non è tale da sbilanciarci in maniera definitiva. In ogni caso, sia per l’Austria sia per la Svezia avere una semifinalista europea sarebbe una soddisfazione notevole, quindi sarà curioso scoprire questo verdetto per i risultati Conference League.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA FIORENTINA PER COMPLETARE L’OPERA

Naturalmente però ci sarà anche Fiorentina Celje al centro del nostro interesse, a maggior ragione perché sarà una delle due partite che apriranno le danze già dalle ore 18.45 per i risultati Conference League. I viola di Raffaele Palladino partono da un bel vantaggio grazie alla vittoria per 1-2 all’andata in Slovenia, anche se il gol del Celje ha lasciato qualche margine di dubbio in più dopo l’iniziale doppio vantaggio gigliato. In ogni caso superiorità tecnica e fattore campo saranno due notevoli vantaggi che la Fiorentina non deve sprecare, sarebbe un vero delitto.

Se tutto andrà per il meglio, la prossima rivale dei viola uscirebbe da Jagiellonia Betis Siviglia. Gli spagnoli sono stati l’unica squadra capace di vincere in casa all’andata, un 2-0 sicuramente netto ma che non ha ancora del tutto chiuso la porta ai sogni di una clamorosa rimonta da parte dei polacchi, che avranno quindi il dovere di provarci. Questo è il menù del giovedì, in ogni sfida c’è una favorita chiara, chissà se salteranno fuori delle sorprese…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, RITORNO QUARTI

Ore 18.45

Fiorentina Celje (and. 2-1)

Jagiellonia Betis Siviglia (and. 0-2)

Ore 21.00

Chelsea Legia Varsavia (and. 3-0)

Rapid Vienna Djurgarden (and. 1-0)