Risultati Conference League/ Diretta gol live score, ritorno semifinali (18 maggio)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA FIORENTINA DEVE RIMONTARE!

Giovedì 18 maggio è il giorno dedicato ai risultati di Conference League: alle ore 21:00 si giocano le due semifinali di ritorno che sono Az Alkmaar West Ham e Basilea Fiorentina. All’andata sono entrambe terminate 2-1, con una differenza: mentre il West Ham si è imposto in casa, il Basilea ha fatto il colpo all’Artemio Franchi – purtroppo – vincendo nei minuti di recupero. Una differenza che oggi è più formale che sostanziale: il fatto che non esista più la regola che assegna valore doppio ai gol segnati in trasferta ha accomunato questi due risultati, anche se chiaramente i renani hanno un bel vantaggio.

Vale a dire la possibilità di pareggiare sul proprio terreno di gioco, nel catino del St. Jakob Park; per questo la Fiorentina sarà chiamata a una grande impresa, certamente fattibile ma non immediata, per regalarsi la finale che verrà disputata alla Eden Aréna di Praga, il prossimo 7 giugno. Nell’altra semifinale il West Ham va a caccia della gloria solo sfiorata lo scorso anno, ma l’Az Alkmaar è cliente davvero tosto: vedremo allora cosa succederà con i risultati di Conference League per il ritorno delle semifinali, tra poco saremo nuovamente in campo per giocare le partite…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

La Fiorentina riuscirà a centrare la finale? Ce lo diranno i risultati di Conference League tra qualche ora. Certamente il quadro non è positivo: al netto del risultato maturato all’andata, anche dal punto di vista psicologico visto il gol incassato nel recupero, per la prima volta in questo torneo i viola si trovano a dover rimontare uno svantaggio, cosa che non era accaduta nei turni precedenti in cui, anzi, la squadra aveva dilagato all’andata, in trasferta, contro Sporting Braga e Lech Poznan (in entrambi i casi rischiando qualcosa al ritorno, molto contro i polacchi) e facendo il suo contro il Sivasspor.

La sconfitta interna subita dal Basilea impone dunque alla Fiorentina di fare una partita diversa da come l’ha sempre impostata fino a questo momento: la squadra allenata da Vincenzo Italiano ha armi e qualità per rovesciare lo svantaggio maturato nella semifinale di andata ma certamente anche i renani godono di aspetti per cui prendersi la finale di Conference League sarebbe meritato. Vedremo allora, certamente per la Fiorentina sarebbe un ottimo risultato e la ciliegina sulla torta di una stagione che comunque è stata già decisamente migliore rispetto a quella passata.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO SEMIFINALI

Ore 21:00 Az Alkmaar West Ham (andata 1-2)

Ore 21:00 Basilea Fiorentina (andata 2-1)











