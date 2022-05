Risultati Conference League/ Diretta gol live score ritorno semifinali (5 maggio)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA ROMA ANDRÀ IN FINALE?

I risultati di Conference League tornano a farci compagnia giovedì 5 maggio, e siamo alla resa dei conti: stiamo per conoscere le due squadre che giocheranno la finale all’Arena Kombetare di Tirana, e la speranza ovviamente è che ci sia la bandiera tricolore a sventolare. Marsiglia Feyenoord e Roma Leicester sono le due gare che ci aspettano, entrambe in programma alle ore 21:00; la Roma al King Power Stadium ha pareggiato per 1-1 e dunque è favorita sulle Foxes, anche se ovviamente in questo momento siamo tecnicamente in situazione di equilibrio.

Così anche al Vélodrome: il Marsiglia ha perso la prima partita in Conference League (in precedenza aveva sempre vinto) ma le due reti segnate a Rotterdam gli permettono di imporsi con un gol di scarto per timbrare i tempi supplementari (come ricorderete è stato cancellato il valore doppio sui gol in trasferta) e allora anche in questo caso possiamo parlare di un quadro davvero incerto. Vedremo cosa ci diranno i risultati di Conference League per il ritorno delle semifinali, intanto facciamo qualche analisi più approfondita sul contesto della serata.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Conference League vedono come grande protagonista la Roma, e non potrebbe essere altrimenti: naturalmente questo è dal punto di vista degli italiani, i giallorossi sono anche l’unica squadra che nelle coppe europee di questa stagione sia riuscita ad arrivare in semifinale e dunque ha puntati addosso gli occhi di tutto un Paese e un movimento che, anche se stiamo parlando di quella che è la terza competizione Uefa per importanza, potrebbe in ogni caso tornare a farci trionfare in Europa. Vedremo, intanto a differenza delle altre due semifinali recenti la Roma non è affondata nel match di andata in terra inglese.

Questo dice già molto, ed è psicologicamente importante il fatto che la squadra di José Mourinho sia tornata a casa con un pareggio pur avendo subito per larghi tratti l’iniziativa del Leicester, che da parte sua ha concretizzato ben poco anche in termini di occasioni create. Marsiglia Feyenoord ha regalato grande spettacolo al De Kuip: sulla carta il risultato maturato una settimana fa premia l’Olympique, ma la squadra olandese ha comunque dimostrato grande qualità per tutta la stagione dei risultati di Conference League e tra le altre cose è la squadra in vantaggio, perché con un pareggio volerebbe in finale…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO SEMIFINALI

Ore 21:00 Marsiglia Feyenoord (andata 2-3)

Ore 21:00 Roma Leicester (andata 1-1)











