Risultati Conference League: diretta gol live score delle partite che si giocano giovedì 14 agosto per il ritorno del terzo turno preliminare.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI COMPLETA IL TERZO TURNO!

Ancora un appuntamento con i risultati Conference League, e con il solito calendario fitto di partite: giovedì 14 agosto si torna in campo per il ritorno del terzo turno preliminare, siamo dunque sempre più vicini alla composizione del girone unico che poi ci farà compagnia da settembre.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Besiktas nel segno di Abraham Diretta gol live score (oggi 7 agosto 2025)

Girone nel quale speriamo possa essere protagonista anche la Fiorentina, che come sappiamo entrerà in gioco nei playoff: i viola sfideranno la vincente del match tra Paksi e Polissya, l’andata giocata in campo neutro si è conclusa con la vittoria degli ucraini per 3-0 e ora si va in Ungheria per scoprire se la formazione magiara riuscirà a ribaltare tutto.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Vaduz, Vikingur e Hajduk al turno successivo. Diretta gol live score (31 luglio)

Per il momento comunque i risultati Conference League presentano ancora squadre che possiamo considerare di categoria minore, anche se non mancano alcune di rilievo: gli esempi sono sicuramente Jagiellonia e Shamrock Rovers che l’anno scorso avevano stupito, ma poi bisogna necessariamente citare anche l’Anderlecht che ha ipotecato i playoff con il 3-0 ai danni dello Sheriff, altra squadra nota.

Poi sicuramente il Celje, che nell’ultima stagione aveva fatto soffrire la Fiorentina nei quarti di finale e che una settimana fa ha ottenuto un clamoroso 5-0 a Lugano: questi solo alcuni degli ingredienti nella giornata di giovedì…

Risultati Conference League/ Viking a valanga! Diretta gol live score (2° turno preliminare 24 luglio 2025)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: UNA GIORNATA INTENSA

Stiamo allora per tornare in campo con i risultati Conference League, quadro davvero ricco ed è difficile parlare di tutte le partite in programma ma possiamo partire da un dato abbastanza curioso. Ben sei delle gare di andata, disputate la scorsa settimana, sono terminate con un 3-0 a favore della squadra di casa: tra queste troviamo anche la vittoria dell’Az Alkmaar, una delle candidate non solo ad arrivare al girone ma anche in fondo alla competizione, nei confronti del Vaduz e poi possiamo citare anche quello che l’Universitatea Craiova ha rifilato allo Spartak Trnava.

Altre gare sono state ricche di gol, per esempio il 4-3 con cui il Banik Ostrava ha battuto a sorpresa l’Austria Vienna o il 3-2 del Levadia Tallinn sul campo del Differdange; ancora, attenzione al Rapid Vienna che arriva da una bella Conference League ma questa sera va in Scozia a sfidare il Dundee United con un rischiosissimo 2-2 che potrebbe portare all’eliminazione. Tra poco finalmente i campi forniranno i loro responsi, dobbiamo stare attenti non solo a Paksi Polyssia che come detto interessa da vicino la Fiorentina ma a tutto il quadro di questi risultati Conference League, una competizione che sa sempre regalare storie molto interessanti e sicuramente da raccontare.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 16:00 Astana Lausanne-Sport (andata 1-3)

Ore 18:00 Ararat-Armenia Sparta Praga (andata 1-4)

Ore 18:00 Sabah Levski Sofia (andata 0-1)

Ore 18:30 Levadia Tallinn Differdange (andata 3-2)

Ore 19:00 Sheriff Anderlecht (andata 0-3)

Ore 19:00 Omonia Nicosia Araz-Naxçivan (andata 4-0)

Ore 19:00 Gyori Eto Aik Solna (andata 1-2)

Ore 19:00 Paksi Polissya (andata 0-3)

Ore 19:00 Hammarby Rosenborg (andata 0-0)

Ore 19:30 Vaduz Az Alkmaar (andata 0-3)

Ore 19:30 Beitar Gerusalemme Riga (andata 0-3)

Ore 19:30 Brondby Vikingur Reykjavik (andata 0-3)

Ore 19:30 Arda Kauno Zalgiris (andata 1-0)

Ore 20:00 Celje Lugano (andata 5-0)

Ore 20:00 Neman KI Klaksvik (andata 0-2)

Ore 20:00 Aek Atene Aris Limassol (andata 2-2)

Ore 20:15 Jagiellonia Silkeborg (andata 1-0)

Ore 20:30 Spartak Trnava Universitatea Craiova (andata 0-3)

Ore 20:45 Linfield Vikingur (andata 1-2)

Ore 20:45 Dundee United Rapid Vienna (andata 2-2)

Ore 20:45 Dinamo City Hajduk Spalato (andata 1-2)

Ore 21:00 Egnatia Olimpia Lubiana (andata 0-0)

Ore 21:00 Virtus Milsami (andata 2-3)

Ore 21:00 Santa Clara Larne (andata 3-0)

Ore 21:00 Shamrock Rovers Ballkani (andata 0-1)

Ore 21:00 Hibernian Partizan (andata 2-0)

Ore 21:00 Austria Vienna Banik Ostrava (andata 3-4)