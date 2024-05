RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Grandi ambizioni per l’Aston Villa! Diretta gol live score (2 maggio 2024)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: AMBIZIONI INGLESI

Naturalmente tutto si deve ancora decidere, ma molti già immaginano come possibile epilogo dei risultati Conference League una finale tra la Fiorentina e l’Aston Villa, che probabilmente in questo momento ha lo status di favorita principale per il successo finale. L’Aston Villa ha eliminato l’Ajax in quello che era senza ombra di dubbio l’ottavo più affascinante della manifestazione, poi ha piegato ai quarti il Lille in quella che di nuovo era la sfida più attesa, anche se in questo caso sono serviti i calci di rigore. Inoltre l’Aston Villa può mettere sul piatto il titolo di campioni d’Europa, che la formazione di Birmingham ottenne vincendo la Coppa dei Campioni nella stagione 1981-1982.

La storia non guasta mai, ma soprattutto l’Aston Villa è nome di spicco anche per l’ottimo rendimento che sta avendo in questa edizione della Premier League: campionato di livello eccellente e quarto posto in classifica a poche giornate dalla fine del torneo, quindi tornare in Champions League è un obiettivo fondamentale, ma naturalmente anche aggiungere in bacheca un altro trionfo internazionale sarebbe una gioia enorme per l’Aston Villa, che da questo punto di vista è a secco proprio dal 1982, salvo un’Intertoto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA SERA DELLE SEMIFINALI

I risultati Conference League ci faranno naturalmente compagnia stasera, giovedì 2 maggio 2024: siamo entrati nel mese tradizionalmente decisivo per le Coppe europee ed allora ecco che stasera anche la terza competizione continentale vivrà due sfide di enorme significato, cioè le partite d’andata delle semifinali. I verdetti arriveranno di conseguenza settimana prossima, ma già oggi le quattro squadre rimaste in lizza per il trofeo si giocheranno molto sulla strada verso la finale di mercoledì 29 maggio. In Conference League l’Italia vanta finora un successo e una finale su due edizioni e anche stavolta saremo protagonisti.

Ci affidiamo alla Fiorentina, già finalista della passata edizione e intenzionata a provare a fare ancora meglio, ma naturalmente adesso è il momento di presentare che cosa ci attenderà in prima serata con i risultati Conference League delle semifinali d’andata, con fischio d’inizio alle ore 21.00 per Aston Villa Olympiakos e Fiorentina Bruges, ricordando che per i Viola la partita di ritorno in Belgio sarà anticipata a mercoledì e dunque tutto si deciderà nello spazio di soli sei giorni.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: FOCUS SULLA FIORENTINA

Fiorentina quindi in copertina, almeno dal punto di vista italiano, per questa serata di inizio maggio caratterizzata dai risultati di Conference League. I gigliati sotto la guida di Vincenzo Italiano sono diventati bravissimi a giocare su più fronti: l’anno scorso ci furono due finali tra Coppa Italia e Conference League, anche se evidentemente la conclusione fu amara a causa della doppia sconfitta che lasciò la Fiorentina a secco di trofei dopo una cavalcata di circa 60 partite giocate.

Quest’anno molte similitudini, anche se il cammino in Coppa Italia si è fermato in semifinale. Allora ecco tutto da puntare sulla Conference League, intanto per bissare la finale dell’anno scorso e poi logicamente per provare stavolta a vincerla. Guai però a sottovalutare il Bruges, anche perché già contro il Viktoria Plzen sono serviti 210 minuti per piegare i cechi, sicuramente coriacei ma non irresistibili. D’altronde, anche questo è il fascino dei risultati Conference League, aprire gli orizzonti oltre le “solite” nazioni…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SEMIFINALI D’ANDATA

ore 21.00

Aston Villa Olympiakos

Fiorentina Bruges











