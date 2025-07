Risultati Conference League, la diretta gol live delle partite di ritorno del secondo turno preliminare di Conference League

Risultati Conference League, le partite di oggi

Il calcio estivo non significa solo partite amichevoli e tornei di sponsor giocati a ritmi blandi e per la preparazione della stagione ma anche i primi match importanti che valgono le qualificazioni alle competizioni europee per la prossima stagione, tra queste sicuramente i risultati Conference League sono quelli più pazzi e che vedono impegnate squadre tra le più sconosciute.

Nella serata di oggi inizieranno le gare che sono valide per il ritorno e definiranno già le prime qualificate al prossimo turno in attesa delle altre sfide che andranno in campo giovedì 31 luglio.

Nella giornata di oggi giocheranno apriranno le danze alle 18.00 i georgiani dell’Iberia contro gli estoni del Levadia che nella gara d’andata hanno vinto 1-0 in casa grazie al gol dell’esterno ghanese Ernest Agyiri, alle 20.00 invece in campo ci saranno i lussemburghesi del Differdange 03 che ospiteranno i gallesi The New Saints, sconfitti tra le mure amiche per 0-1 nella partita d’andata grazie al gol dell’esterno del Lussemburgo Arthur Abreu.

A chiudere la prima giornata di partite ci sarà poi la sfida delle 20.30 giocata ad Andorra tra Inter Club d’Escaldes e Olimpija Ljubljana, che si incontrano dopo il 4-2 in Slovenia.

Risultati Conference League, i big match di ritorno

I risultati Conference League da tenere maggiormente d’occhio nella giornata di giovedì sono sicuramente la sfida tra l’Az Alkmaar e i finlandesi dell’Ilves che a sorpresa nella partita d’andata sono riusciti a strappare la vittoria per 4-3 mettendo a rischio la partecipazione degli olandesi.

Altre squadre degne di nota sono poi l’Hajduk Spalato dell’ex Inter Marko Livaja e allenata lo scorso anno da Gennaro Gattuso che cercherà di guadagnarsi la qualificazione in casa contro lo Zirə, squadra azera che è riuscita a trovare il pareggio per 1-1 nella prima partita.

Cercheranno di mantenere il loro vantaggio anche se minimo, gli austriaci dell’Austria e Rapid Vienna così come i greci dell’AEK Atene degli ex Serie A Strakosha e Pereyra, i turchi dell’Istanbul Basaksehir e i serbi del Partizan Belgrado che non vanno in Europa dalla stagione 2022/2023.

A rischiare il posto invece sono i cechi dello Sparta Praha, sconfitti 2-1 dai kazaki dell’Aktobe così come gli svizzeri del Lausanne che hanno rimediato lo stesso risultato in Macedonia del Nord contro il Vardar Skopje, e il Brondby che ha ottenuto solo un pareggio 1-1 contro l’HB Torshavn, squadra delle Isole Faroe.