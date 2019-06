Risultati Copa America 2019/ Diretta gol live score dei quarti di finale

Terminata una complicata fase a gironi ecco che la Copa America 2019 entra nella sua fase più calda: questa notte del 28 giugno 2019 infatti vivremo i primi due quarti dei finale di questa edizione brasiliana della manifestazione. C’è quindi grande attesa per questi primi risultati della Copa America 2019 anche perchè nonostante l’orario non proprio agevole per gli appassionati italiani, sono attesi in campo nomi di grandissimo spessore, che si lotteranno i 4 pass messi in palio per le semifinali della manifestazione, giunta ormai alla sua 46^ edizione. Vediamo quindi subito quali saranno le partite e quindi i risultati della Copa America 2019 oggi attesi. Si partirà, secondo il fuso italiano, alle ore 2,30 di notte quando a Porto Alegre avrà inizio la sfida tra Brasile e Paraguay. Il secondo fischio d’inizio sarà invece previsto alle nostre ore 21,00 (ma saranno le ore 16,00 locali) a Rio de Janeiro, dove saranno attesi in campo Venezuela e Argentina.

RISULTATI COPA AMERICA 2019: IL CONTESTO

In attesa di conoscere quali saranno i risultati della Copa America 2019 che otterremo oggi è bene andare a ricordare come le 4 nazionalità oggi chiamate in campo hanno ottenuto l’accesso a questa parte così calda del tabellone della manifestazione continentale. Ecco quindi che va ricordato subito che il Brasile non ha fatto alcuna fatica a trovare posto ai quarti, grazie al primo posto nel girone A ottenuto con 7 punti e due successi. Discorso diverso per Paraguay, oggi in campo in virtù dello status di migliore terza classifica (con il Perù). Per l’altro quarto di finale ricordiamo invece che il Venezuela è arrivato fin qui come seconda nella classifica del girone A (dietro al Brasile) e oggi affronterà l’Argentina, che è risultata seconda nel gruppo B alle spalle della Colombia e con a tabella una sola vittoria.

RISULTATI COPA AMERICA 2019

Ore 2.30 Brasile-Paraguay

Ore 21.00 Venezuela-Argentina



