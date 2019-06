Risultati Copa America 2019/ Diretta gol live score dei quarti di finale

Si chiude nella notte italiana il quadro dei quarti di finale della Copa America 2019 e gli appassionati sono quindi impazienti di scoprire chi saranno i prossimi semifinalisti di questa edizione brasiliana della manifestazione continentale che così tante belle sorprese ci ha regalato. Dopo quindi le avvincenti partite che abbiamo vissuto ieri, quali saranno i risultati della Copa America 2019 che otterremo oggi? Difficile fare previsioni anche se quello che è certo e che gli appassionati italiani saranno costretti a fare le ore piccole per seguire i quarti di finale, vista la grande differenza di fuso orario tra Brasile e Italia. Ecco quindi che oggi 29 giugno per i risultati della Copa America 2019, il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 1,00 di notte nel fuso orario italiano: qui si accenderà la sfida tra Colombia e Cile. Sarà invece più comodo seguire per tutti noi l’ultimo quarto di finale della tabellone sudamericano: alle ore 21,00 ora italiana infatti avrà inizio la partita tra Uruguay e Perù.

RISULTATI COPA AMERICA 2019: IL CONTESTO

In attesa di conoscere quali saranno i risultati della Copa America 2019 che otterremo oggi e quindi le ultime semifinaliste di questa edizione brasiliana, è bene anche ricordare come le 4 squadre oggi protagoniste hanno avuto accesso a questa fase molto delicata del tabellone. Ricordiamo quindi subito che la Colombia non ha avuto alcun problema a trovare il pass per i quarti in quanto prima del girone B dopo i successi ottenuti su Argentina, Paraguay e Qatar. Discorso simile per il Cile che invece ha terminato la fase a gironi da seconda del gruppo C, alle spalle solo dell’Uruguay. Gli uruguagi poi sono protagonisti dell’ultimo quarto di finale, dove la Celesta se la vedrà col Perù, presente nel tabellone odierno perché risultata la migliore delle terze classificate alla fine della fase a gironi.

RISULTATI COPA AMERICA 2019

Ore 1,00 Colombia-Cile

Ore 21,00 Uruguay-Perù



