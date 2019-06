Risultati Coppa d’Africa 2019/ Classifiche, diretta gol live gruppi A, B (26 giugno)

Per i risultati di Coppa d’Africa 2019, sono tre le partite cui assisteremo mercoledì 26 giugno: due vedranno coinvolto il girone A e una il girone B, e in entrambi i casi stiamo parlando della seconda giornata. Si comincia alle ore 16:30 con Nigeria-Guinea ad Alessandria d’Egitto; alle ore 19:00 avremo Uganda-Zimbabwe, per chiudere poi alle ore 21:00 con Egitto-DR Congo, due sfide che vivremo al Cairo. La formula prevede che a qualificarsi agli ottavi di finale siano le prime due di ciascun girone e le migliori quattro terze; questo ovviamente dà una buona possibilità a tutte, ma è chiaro che le nazionali sconfitte all’esordio dovranno centrare un risultato positivo per tornare in corsa, mentre quelle che hanno aperto con una vittoria (qui stiamo parlando di Nigeria, Uganda ed Egitto) potranno già archiviare il passaggio del turno perchè con 6 punti di fatto la qualificazione sarà fatta. Dunque vedremo quello che succederà oggi per i risultati di Coppa d’Africa 2019, e come cambierà la classifica dei due gironi coinvolti.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: LA SITUAZIONE

Abbiamo dunque visto, nel presentare i risultati di Coppa d’Africa 2019 per mercoledì, che nel gruppo A l’Egitto padrone di casa è vicino agli ottavi: i Faraoni però hanno sofferto particolarmente per aver ragione dello Zimbabwe e, se vogliono fare strada confermando se non altro la finale di due anni fa, dovranno alzare il loro livello di gioco. In questo girone vola l’Uganda, che ha battuto la DR Congo nella sua prima sfida e adesso ha una grande occasione, quella di giocare un’altra partita sulla carta favorevole contro uno Zimbabwe che si è presentato alla Coppa d’Africa 2019 sapendo di poter rappresentare la cenerentola del girone. Nel gruppo B invece la Nigeria vuole qualificarsi subito, forte del suo successo nella prima partita; situazione che potrebbe diventare interessante per la Guinea, che ha mancato la vittoria sabato scorso ma se non altro ha ottenuto un punto contro il Madagascar, e centrando un risultato a sorpresa potrebbe addirittura prendersi il primo posto nel girone avendo poi un’altra sfida sulla carta semplice per chiudere il primo turno.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

GRUPPO A

ore 19:00 Uganda-Zimbabwe

ore 21:00 Egitto-DR Congo

CLASSIFICA: Uganda 3, Egitto 3, Zimbabwe 0, DR Congo 0

GRUPPO B

ore 16:30 Nigeria-Guinea

CLASSIFICA: Nigeria 3, Guinea 1, Madagascar 1, Burundi 0



