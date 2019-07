Risultati Coppa d’Africa 2019/ Classifiche, diretta gol live score (lunedì 1 luglio)

Si accende una giornata davvero decisiva per i risultati della Coppa d’Africa 2019: oggi lunedì 1 luglio 2019 infatti andrà in scena la terza e ultima giornata per la fase a gironi e sarà quindi tempo di verdetti per i gruppi C e D protagonisti assoluti in questa sera. L’attesa quindi per i risultati della Coppa d’Africa 2019 quest’oggi è grande: chi troverà posto nel tabellone finale e chi invece dovrà fare attenzione agli altri match? Ricordiamo infatti che prenderanno parte all’ultima fase della manifestazione continentale solo le prime due di ogni gruppo e pure le 4 migliori terze classificate: regola non poi così selettiva, ma che comunque farà piangere qualcuno anche stasera. Vediamo quindi le partite che sono state messe in programma oggi: il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 18,00 e per il girone D avranno inizio le sfide Namibia-Costa d’Avorio e Sudafrica-Marocco. Per il girone C invece il fischio d’inizio è fissato su entrambi campi alle ore 21,00 quando avranno luogo Kenya-Senegal e Tanzania-Algeria.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: LA SITUAZIONE DEI GIRONI

In attesa di conoscere i risultati della Coppa d’Africa 2019 che otterremo oggi è tempo ora di considerare più da vicino che sta accadendo nella classifica di ogni girone visto che oggi sarà serata di grandi verdetti per la manifestazione continentale. Ecco quindi che nel girone C la situazione ci appare ben chiara: l’Algeria forte dei due successi condotti su Kenya e Senegal è in vetta e non teme di perdere il pass per la qualificazione con ben 6 punti. alle sue spalle resiste il Senegal a quota 3 punti e pure il Kenya con il medesimo punteggio: i Leoni sono ora in vantaggio per la differenza reti. Fanalino di coda è quindi la Tanzania, che nonostante alcune prestazioni importante è ferma a quota 0 punti. Nel gruppo D situazione analoga: il Marocco è qualificato avendo vinto entrambe le partite, chi rischia è invece la Costa d’Avorio che però gioca contro la Namibia sempre sconfitta fino a qui, e dunque salvo incredibili ribaltoni si prenderà gli ottavi di finale lasciando il Sudafrica a sperare di essere una delle migliori terze, potendo continuare la sua corsa.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

GIRONE C

Ore 21.00 Kenya-Senegal

Ore 21.00 Tanzania Algeria

CLASSIFICA: Algeria 6, Senegal 3, Kenya 3, Tanzania 0

GIRONE D

Ore 18.00 Namibia-Costa d’Avorio

Ore 18.00 Sudafrica-Marocco

CLASSIFICA: Marocco 6, Costa d’Avorio 3, Sudafrica 3, Namibia 0.



