Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score delle partite, gironi E-F

Si accende una nuova giornata tutta dedicata ai risultati della Coppa d’Africa 2019: oggi sabato 29 giugno infatti si chiude il quadro della seconda giornata della fase a gironi e siamo quindi in attesa di scoprire quali nazionali si confermeranno dopo un brillante esordio. I tre punti messi in palio oggi di certo faranno gola a molti anche perché in caso di doppio KO sarebbe difficile per molte squadre trovare infine il pass per il tabellone finale. A dir il vero il regolamento del torneo continentale in questo senso è molto “lasso”: alla prossima fase infatti passano le prime due di ogni gruppo e le quattro miglior terze classificate ma non per questo oggi si giocherà con minor motivazione. Andiamo quindi a vedere quali saranno i match e quindi i risultati della Coppa d’Africa 2019 che attendiamo oggi, sabato 29 giugno. Facendo poi il giusto calcolo con la differenza di fuso orario tra Italia ed Egitto ricordiamo che il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 16,30 per la sfida tra Mauritania e Angola. Alle ore 19,00 è invece atteso il big match per il girone F tra Camerun e Ghana e si dovrà attendere le ore 22,00 italiane per assistere allo scontro tra Benin e Guinea Bissau.

RISULTATI COPPA AFRICA 2019: IL CONTESTO

In attesa di conoscere quali saranno i risultati della Coppa d’Africa 2019 attesi per oggi è bene dare un occhio più da vicino ai primi passi che le sei nazionali oggi chiamate in campo hanno compiuto in questa edizione della manifestazione continentale. Ecco quindi che Mauritania e Angola, appartenenti al girone E hanno finora raccolto ben poco. I gialloverdi infatti sono incappati nel KO all’esordio contro il Mali, mentre le antilopi si sono fatte ben valere contro la quotatissima Tunisia, ma alla fine hanno raccolto solo il pareggio e un punticino. Diverso discorso per le formazioni appartenenti al girone F e quindi Camerun, Ghana, Benin e Guinea Bissau protagoniste dalla serata italiana in poi. Ricordiamo infatti che nel primo turno della fase a gironi i campioni in carica del Camerun hanno avuto vita facile sulla Guinea Bissau, battuta col risultato di 2-0. Sono invece fermi al centro della graduatoria con un punto a testa Ghana e Benin, che solo pochi giorni fa hanno pareggiato per 2-2 al termine di un match brillante.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

GIRONE E

Ore 16,30 Mauritania-Angola

CLASSIFICA: Mali 4, Tunisia 2, Angola 1, Mauritania 0

GIRONE F

Ore 19,00 Camerun-Ghana

Ore 22,00 Benin-Guinea Bissau

CLASSIFICA: Camerun 3; Benin, Ghana 1; Guinea Bissau 0.



