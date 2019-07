Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score delle partite, ottavi di finale

Sabato 6 luglio 2019 sarà una giornata fondamentale per i risultati della Coppa d’Africa 2019: dopo i pesanti verdetti che ci sono arrivati ieri infatti anche oggi saranno di scena i primi match validi per il tabellone degli ottavi di finale della manifestazione continentale. Come è facile immaginare quindi l’attesa è grande ma non solo perché si metterà in palio i pass per la Final Four della Coppa d’Africa, ma pure per i protagonisti che saranno chiamati in causa. Dal programma ufficiale infatti vediamo subito che il primo fischio d’inizio lo udiremo alle ore 18,00 tra le mura Alexandria Stadium per la sfida tra Nigeria e Camerun, dove i campioni in carica se la vedranno con una delle nazionali più in forma in questa edizione della competizione. Alle ore 21,00 è invece prevista la seconda e ultima partita della giornata odierna: a quell’ora i riflettori si accenderanno al Cairo International Stadium dove avrà luogo la sfida Egitto-Sudafrica, con i padroni di casa favoriti.

RISULTATI COPPA AFRICA 2019: IL CONTESTO

In attesa quindi che ci arrivino dal campo i vedetti odierni e i risultati della Coppa d’Africa 2019 è buona cosa andare a ricordare come le 4 nazionali oggi protagoniste hanno staccato il pass per il tabellone finale della competizione. Ecco quindi che la Nigeria si è fatta strada nel girone B e alla fine ha raggiunto il secondo gradino con ben 6 punti e ponendosi solo alle spalle del Madagascar, grande sorpresa di questa edizione. I campioni in carica del Camerun invece hanno fatto il biglietto per gli ottavi di finale di quest’oggi in qualità di seconda classificata del gruppo F, dove si è accomodata alle spalle del Ghana, con cui ha pareggiato nello scontro diretto. Va quindi aggiunto che per la partita serale il Sudafrica ha trovato al pelo un posto nel tabellone di oggi, risultando la quarta delle 4 squadre terze miglior classificate. Nessun problema ha invece avuto l’Egitto che ha letteralmente dominato il girone A, vincendo tutti e tre gli incontri previsti e mettendosi alle spalle Uganda, DR Congo e Zimbabwe.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

Ore 18,00 Nigeria Camerun

Ore 21,00 Egitto Sudafrica



