Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score delle partite (ottavi)

Con oggi venerdì 5 luglio 2019 si accendono gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2019 in di cui risultato sono oggi tra i più attesi e non solo tra i veri appassionati. Siamo entrati ormai nel vivo della manifestazione continentale ed è tempo di fare sul serio: in palio infatti fin da questa sera vi saranno i primi pass per i quarti di finale. L’alta posta in palio come pure i protagonisti e le star (anche del calcio europeo) chiamati in causa rendono quindi i match e i risultati della Coppa d’Africa che otterremmo oggi degli appuntamento imperdibili. Vediamo quindi che cosa ci riserva subito il programma ufficiale. Ecco quindi che in calendario il primo fischio d’inizio è stato fissato alle ore 18,00 quando tra le mura del Al Salam Stadium di Il Cairo avrà inizio la partita tra Marocco e Benin. La seconda e ultima partita di oggi invece avrà inizio non prima delle ore 21,00: al Cairo International Stadium infatti avrà inizio l’incontro tra Uganda e Senegal.

RISULTATI COPPA D’AFRICA: IL CAMMINO

In attesa di conoscere quali saranno i risultati per la Coppa d’Africa 2019 di questa sera, vale certamente la pena andare a ricordare come le 4 nazionali protagoniste questa sera hanno staccato il loro pass per gli ottavi di finale della manifestazione. Partendo da Marocco Benin, ricordiamo che i marocchini hanno chiuso la fase a giorni da teste di serie, riuscendo con 9 punti ad avere la meglio su Costa d’Avorio, Sudafrica e Namibia. Percorso più complicato per il Benin, presente oggi nel tabellone perché selezionato tra le miglior terze squadre: la squadra degli scoiattoli infatti ha terminato la prima fase alle spalle di Ghana e Camerun, ma con 3 punti ha potuto continuare il proprio sogno. Per la sfida tra Uganda e Senegal va detto che oggi si sfideranno due nazionali che si sono classificate entrambe al secondo posto. Le gru infatti con 4 punti sono state seconde nel gruppo A alle spalle dell’Egitto: in leoni delle Taranga sono stati invece secondi nel girone C, dietro all’Algeria, netta dominatrice nella prima fase.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

Ore 18,00 Marocco Benin

Ore 21,00 Uganda Senegal





