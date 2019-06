Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score girone E e D (28 giugno)

La Coppa d’Africa 2019 come i suoi risultati, tornano di scena anche in questo venerdì 28 giugno, quando si accenderà pure il secondo turno della fase a gironi, che coinvolgerà le nazionali appartenenti ai gironi D ed E. Siamo quindi entrati nel vivo di questa prima parte del tabellone della manifestazione continentale e già i tre punti messi in palio quest’oggi potrebbero risultare determinanti per definire il tabellone finale di questa edizione in Egitto della Coppa d’Africa 2019. Non scordiamo infatti che da regolamento solo le migliori due di ogni gruppo e le 4 miglior terze classificate avrà accesso alla prossima fase della competizione continentale: i giochi quindi sono ben aperti ma per molte nazionali la situazione non è affatto rosea. Andando a vedere il programma delle partite e quindi dei risultati della Coppa d’Africa 2019 previsti oggi notiamo subito che saranno ancora una volta tre i match attesi, con il primo previsto per le ore 16,30 secondo il fuso orario italiano. A dare il via al programma odierno sarà la sfida tra Tunisia e Mali, mentre alle ore 19,00 è atteso il fischio d’inizio tra Marocco e Costa d’Avorio per il girone D: ultimo incontro atteso per le ore 22,00 tra Sudafrica e Namibia.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: LA SITUAZIONE NELLE CLASSIFICHE

Come ricordato prima, riepilogando i match e quindi i risultati della Coppa d’Africa 2019 previsti per oggi, saranno solo due i gironi su cui si accenderanno i riflettori: vediamo quindi che sta accadendo nelle rispettive classifiche alla vigilia del secondo turno. Pur con un solo match a disputati vediamo che per ora i pronostici stilati alla vigilia di questa edizione della competizione sono stati rispettati. Nel girone E infatti il Mali, che ha avuto vita facile contro la debuttante Mauritania, ha trovato presto i tre punti e si è posto di fronte a Tunisia e Angola, che invece nello scontro diretto hanno ben faticato (ma che presto dovrebbero riprendersi la vetta della graduatoria). Nel girone D invece vediamo che domina il Marocco, di certo squadra ben quotata a trovare il pass per il tabellone finale della Coppa d’Africa 2019. I leoni per il momento si tengono dietro la Costa d’Avorio, ferma a quota 3 punti, mentre sono ancora a bocca asciutta Namibia e Sudafrica.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

GIRONE D

Ore 19,00 Marocco-Costa d’Avorio

Ore 22,00 Sudafrica-Namibia

CLASSIFICA: Marocco 3, Costa d’Avorio 3, Namibia 0, Sudafrica 0

GIRONE E

Ore 16,30 Tunisia-Mali

CLASSIFICA: Mali 3, Tunisia 1, Angola 1, Mauritania 0



