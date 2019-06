Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score, gruppi D-E (24 giugno)

Nuova giornata dedicata ai risultati della Coppa d’Africa 2019: tre partite importanti, altre 6 Nazionali pronte ed esordire nella competizione che quest’anno va in scena in Egitto. Il girone D completa il quadro della prima giornata vedendo scendere in campo per la prima partita Costa d’Avorio-Sudafrica (match che andrà in scena alle ore 16.30 presso l’Al Salam Stadium del Cairo), partita che può essere considerata a tutti gli effetti il vero big match di giornata. Quindi apre le danze anche il girone E, prima con la sfida Tunisia-Angola (ore 19.00 presso il Suez Stadium di Suez), quindi con il match Mali-Mauritania (ore 22.00 sempre al Suez Stadium di Suez). Scendono in campo Nazionali con una forte tradizione nel calcio africano degli ultimi anni: le prime 4 sono state presenti nei campionati Mondiali degli ultimi vent’anni, mentre il Mali pur senza passaggi nella rassegna iridata rappresenta da anni una realtà in crescita. Unica eccezione, la Mauritania che vuole ritagliarsi un ruolo da sorpresa in una Coppa d’Africa mai come quest’anno ricca di formazioni emergenti.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: LE SITUAZIONI NEI GIRONI D E E

In attesa di poter dare la parola al campo per i primi risultati della Coppa d’Africa attesi quest’oggi, andiamo ad analizzare quella che è la situazione dei gironi D ed E, che devono comunque veder ancora svilupparsi la loro classifica, trovandosi ancora allo svolgimento della prima giornata della fase a gironi. Di sicuro Sudafrica e Costa d’Avorio sono consapevoli di trovarsi in un vero e proprio girone di ferro con tutto ciò che ne consegue nella corsa agli ottavi di finale, che oltre alle prime due di ciascun girone vedranno qualificate anche le quattro migliori terze. C’è infatti anche il Marocco nel girone D, con la Namibia almeno sulla carta relegata al ruolo di vittima sacrificale. Più equilibrato il girone E con la Tunisia che può senz’altro far leva sull’esperienza, ma dovrà guardarsi dalla freschezza di un Mali alla ricerca di una prima grande affermazione internazionale e di un’Angola che vanta comunque diversi calciatori con esperienza nei campionati europei. In questo girone la sorpresa può essere rappresentata dalla Mauritania, che con Burundi e Madagascar è una delle tre esordienti assolute nella storia della Coppa d’Africa.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

Ore 16.30 Costa d’Avorio-Sudafrica

Ore 19.00 Tunisia-Angola

Ore 22.00 Mali-Mauritania





