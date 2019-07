Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score: oggi i primi due quarti

LE PARTITE DI OGGI

La Coppa d’Africa 2019 torna in campo in questo mercoledì 10 luglio 2019 con le prime gare dei quarti di finale del massimo torneo di calcio africano in Egitto. Si comincerà alle ore 18.00 con la sfida al Cairo International Stadium tra il Benin, che ha eliminato a sorpresa il Marocco negli ottavi di finale, ed il Senegal che invece nel turno precedente ha avuto la meglio sull’Uganda. Sullo stesso campo alle ore 21.00 si affronteranno invece il Sudafrica, capace negli ottavi di far fuori l’Egitto padrone di casa segnando il risultato più clamoroso in questo cammino nella competizione, e la Nigeria che ha affrontato un vero big match anticipato contro il Camerun, avendo la meglio con un rocambolesco 3-2. Due sfide che apriranno la porta per le semifinali e che potrebbero davvero far capire se le favorite potranno davvero puntare alla vittoria finale, oppure se le due outsider Benin e Sudafrica riusciranno a stupire ancora.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: LE GRANDI E LA CENERENTOLA

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati della Coppa d’Africa 2019, possiamo concentrarci sui primi due quarti di finale che presentano comunque ai nastri di partenza del match tre grandi nomi del calcio africano recente ed una outsider assoluta. Nonostante non fosse una Nazionale esordiente assoluta ma avesse già partecipato dal 2004 a tre edizioni della Coppa d’Africa, il Benin non aveva mai superato neanche una volta il primo turno della competizione. Dall’altra parte ci sono invece tre squadre in questi quarti di finale che vantano un’eccellente tradizione nel calcio africano: la Nigeria ha già vinto 3 volte la Coppa d’Africa ed il Sudafrica una, mentre il Senegal, pur non essendo mai riuscito ad alzare il trofeo al cielo, è riuscito a disputare una finale, persa nel 2002 ai calci di rigore contro il Camerun.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

ore 18.00 – Senegal Benin

ore 21.00 – Nigeria-Sudafrica



