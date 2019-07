Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score: si completano i quarti

La Coppa d’Africa 2019 torna in campo in questo giovedì 11 luglio 2019 con le altre due gare che completano il quadro dei quarti di finale del massimo torneo di calcio africano in Egitto. Si comincerà alle ore 18.00 con la sfida al Suez Stadium di Suez tra la Costa d’Avorio, che ha piegato il Mali negli ottavi di finale, ed l’Algeria reduce da un tris sulla Guinea. Invece all’Al Salam Stadium de Il Cairo alle ore 21.00 si affronteranno il Madagascar, reduce dalla vittoria da batticuore dal dischetto negli ottavi contro la Repubblica Democratica del Congo, e la Tunisia che a sua volta ha eliminato sempre ai calci di rigore una delle pretendenti alla vittoria finale nella competizione, il Ghana. Si affronteranno dunque squadre dalle credenziali importanti a inizio torneo più la favola Madagascar, tra le prime otto del continente alla sua prima partecipazione in assoluto alla Coppa d’Africa.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: FEBBRE MALGASCIA

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati della Coppa d’Africa 2019, possiamo concentrarci sugli ultimi due quarti di finale che vedono tre squadre su quattro già capaci di vincere la competizione nel loro passato. C’è riuscita due volte la Costa d’Avorio, nel 1992 e nel 2015, ed una volta a testa hanno alzato il trofeo al cielo l’Algeria, nel 1990, e la Tunisia nel 2004. Il Madagascar invece come detto mai era riuscito a giocare una grande competizione per Nazionali nella sua fase finale. La grande isola al largo della costa africana dell’Oceano Pacifico sta vivendo con trepidazione questa avventura, col tifo scatenato per i “Barea” (così vengono soprannominati i calciatori malgasci in onore di una specie di Zebù conosciuta nell’isola) che sta scatenando una vera e propria febbre. Ci sarà spazio per un’altra grande sorpresa in questi quarti di finale?

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

Ore 18.00 Costa d’Avorio-Algeria

Ore 21.00 Madagascar-Tunisia



