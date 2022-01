Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score, oggi 18 gennaio

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SI COMINCIA CON MALAWI-SENEGAL E GUINEA-ZIMBABWE!

I risultati Coppa d’Africa 2021 saranno grandi protagonisti oggi, martedì 18 gennaio 2022, perché nelle prossime ore saranno in programma la bellezza di quattro partite, che per di più avranno il fascino degli appuntamenti decisivi, perché saranno valide per la terza e ultima giornata dei gironi B e C, che dunque decideranno chi si qualificherà per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021, in corso in Camerun e slittata all’anno successivo come successe pure agli Europei poi vinti dall’Italia. Ricordiamo ancora una volta che passano le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze.

DIRETTA FIDELIS ANDRIA SUDTIROL/ Video streaming tv: ci sono appena due precedenti

Per quanto riguarda il girone B, oggi i risultati Coppa d’Africa 2021 ci riserveranno alle ore 17.00 Malawi Senegal e Zimbabwe Guinea; il girone F invece andrà in scena alle ore 20.00, quando sentiremo il fischio d’inizio per Gabon Marocco e Ghana Comore. Siamo alla terza e ultima giornata della fase a gironi, di conseguenza vige la contemporaneità fra le partite dello stesso girone e avremo doppio appuntamento sia nel tardo pomeriggio sia in serata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA/ Quote, c'è un'occasione per De Winter?

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: LE PARTITE DI OGGI

Abbiamo visto dunque che cosa ci attenderà oggi per quanto riguarda i risultati Coppa d’Africa 2021, possiamo aggiungere che nel girone B è già certa l’eliminazione dello Zimbabwe che chiuderà ultimo, quindi Guinea, Senegal e Malawi sono certi di chiudere nelle prime tre posizioni, ma naturalmente è meglio evitare l’insidia del terzo posto. La Guinea potrebbe essere favorita dall’abbinamento proprio con lo Zimbabwe, mentre il Senegal contro il Malawi deve dare segnali di miglioramento.

Nel girone C invece abbiamo il Marocco a punteggio pieno a quota 6 punti in classifica, dunque già certo di accedere agli ottavi di finale anche se deve blindare il primo posto dall’assalto del Gabon, che segue al secondo posto con 4 punti. Allarme rosso invece per il Ghana, che ha un solo punto: vero che nell’ultima giornata deve affrontare il fanalino di coda Comore, ma è obbligato a vincere e sperando poi che basti per rientrare fra le migliori 16 della Coppa d’Africa 2021.

CALCIOMERCATO LAZIO/ Sarri tenta Vecino aspettando la partenza di Muriqi

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: GIRONI B E C E CLASSIFICA

GIRONE B

ore 17.00

Malawi Senegal

Zimbabwe Guinea

CLASSIFICA: Guinea, Senegal 4; Malawi 3; Zimbabwe 0.

GIRONE C

ore 20.00

Gabon Marocco

Ghana Comore

CLASSIFICA: Marocco 6; Gabon 4; Ghana 1; Comore 0.



© RIPRODUZIONE RISERVATA