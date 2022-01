RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021/ Aboubakar re dei bomber, diretta gol live score

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: I MARCATORI

In attesa di scoprire i primi risultati Coppa d’Africa 2021 per gli ottavi di finale, facciamo il punto sulla classifica marcatori al termine della fase a gironi della competizione. Il capocannoniere indiscusso è il camerunese Vincent Aboubakar, bomber della Nazionale padrona di casa, che ha infatti segnato la bellezza di 5 gol in tre partite: doppiette contro Burkina Faso ed Etiopia, gol pure contro Capo Verde e primato per ora saldissimo.

DIRETTA/ Feralpisalò Lecco (risultato 0-0) streaming video tv: Spagnoli pericoloso!

Il suo primo inseguitore è il maliano Ibrahima Koné, che ha segnato tre gol timbrando il cartellino in tutte le partite del Mali, ma sempre su calcio di rigore – il Mali ha segnato in tutto quattro gol, tre sono arrivati dal dischetto. Seguono ben otto giocatori a quota due gol, mentre le stelle sulla carta più luminose della Coppa d’Africa 2021 per ora sono ferme a quota uno, come ad esempio Sadio Mané e Mohamed Salah, ma anche Franck Kessié o Achraf Hakimi e ancora Kelechi Iheanacho e Sébastien Haller, Naby Keïta e Musa Barrow. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VICENZA CITTADELLA/ Video streaming tv: sono 10 i precedenti al Menti

LE SFIDE DI OGGI PER GLI OTTAVI DI FINALE!

I risultati Coppa d’Africa 2021 tornano protagonisti oggi, domenica 23 gennaio 2022, perché in Camerun si entra decisamente nel vivo della competizione con i primi due ottavi di finale, che sanciranno l’inizio della fase ad eliminazione diretta per la Coppa d’Africa 2021, slittata all’anno successivo a causa del Covid, che a dire il vero continua ad essere un problema, dal momento che molte Nazionali in gara devono fare i conti con diversi giocatori positivi.

Nonostante tutto però lo spettacolo deve andare avanti, così ecco che oggi sono attesi i primi due risultati Coppa d’Africa 2021 degli ottavi di finale: si comincerà alle ore 17.00 con Burkina Faso Gabon dallo Stade de Limbé, naturalmente a Limbé, mentre alle ore 20.00 sarà in programma Nigeria Tunisia, che si giocherà presso lo Stade Roumdé Adjia di Garoua. Ricordiamo naturalmente che, a partire dagli ottavi di finale, in caso di pareggio al triplice fischio finale si andrà avanti con tempi supplementari ed eventualmente anche calci di rigore per designare una squadra vincitrice.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Cremonese sempre più su? Diretta gol live score

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: NELLA FASE A GIRONI

Siamo dunque pronti a vivere tutte le emozioni degli ottavi di finale, ma in sede di presentazione dei risultati Coppa d’Africa 2021 può essere interessante fare un riassunto della fase a gironi, evidenziando come notizia principale il clamoroso flop dell’Algeria campione uscente, che infatti è arrivata ultima nel suo girone ed è stata eliminata, avendo raccolto la miseria di un punto in tre partite del girone E. All’estremo opposto troviamo invece la Nigeria, unica squadra capace di vincere tre partite su tre nel suo girone.

Dobbiamo anche dire che finora si è segnato piuttosto poco: siamo a 68 gol in 36 partite, la media non arriva nemmeno a due gol per partita anche se va detto che il trend è in miglioramento dopo un inizio che era stato drammatico dal punto di vista delle marcature – nella prima giornata si faticava ad arrivare a un gol per partita. Ricordiamo poi che le quattro migliori terze, ripescate per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2021, sono Capo Verde, Malawi, Tunisia e Comore, mentre non ce l’hanno fatta Sierra Leone e Sudan, eliminate al pari di Etiopia, Zimbabwe, Ghana (altro flop clamoroso della fase a gironi), Guinea Bissau, la già citata Algeria e Mauritania, cioè le ultime dei sei gironi.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021, OTTAVI DI FINALE

ore 17.00 Burkina Faso Gabon

ore 20.00 Nigeria Tunisia



© RIPRODUZIONE RISERVATA