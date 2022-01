Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score, quarti di finale (29 gennaio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: OGGI I PRIMI DUE QUARTI!

I risultati di Coppa d’Africa 2021 ci presentano i primi due quarti di finale: sabato 29 gennaio inizia dunque il secondo turno nella fase ad eliminazione diretta del torneo. Gli orari sono quelli che ormai conosciamo: alle ore 17:00 vivremo la prima partita che è Gambia Camerun, alle ore 20:00 ci sarà invece spazio per Burkina Faso Tunisia. È difficile dire cosa aspettarci: ormai arrivati a questo punto è possibile di tutto, ma lo abbiamo visto anche nel corso degli ottavi perché le sorprese non sono mancate, e soprattutto il filo rosso della Coppa d’Africa 2021 è stato quello dei pochi gol segnati.

Che anche oggi le cose possano andare in questo modo dunque è un’ipotesi del tutto concreta, soprattutto perché più si alza la tensione e maggiore è la paura di sbagliare il singolo dettaglio; noi chiaramente ci auguriamo che lo spettacolo sia migliore, e siamo pronti a vivere queste due partite – le altre due saranno domani – e a scoprire come verrà formato il tabellone per le semifinali. Per i risultati di Coppa d’Africa 2021 si gioca tra poco, non resta ora che provare a presentare in maniera più approfondita i primi due quarti di finale, magari scegliendo anche le nazionali che per noi si qualificheranno…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina il momento di vivere le due partite per i risultati di Coppa d’Africa 2021. Se proprio dobbiamo scegliere due favorite, diciamo Camerun e Tunisia ma nessuna di queste è assolutamente scontata: i Leoni Indomabili hanno clamorosamente rischiato di dover giocare i supplementari, e magari tirare i rigori, contro le Comore. Una nazionale all’esordio assoluto, che ha giocato con un terzino in porta per l’indisponibilità di tutti i portieri e dopo 7 minuti è rimasta in inferiorità numerica: eppure è finita 2-1, il Camerun padrone di casa l’ha scampata ma è chiaro che giocando in questo modo non andrebbe troppo lontano, non contro il Gambia visto nel corso del torneo.

La Tunisia invece ha destato ben poca sensazione nella fase a gironi (ha perso due partite su tre), poi però è arrivata agli ottavi e le è bastato un gol per piegare la Nigeria, che era data per favorita e non di poco. L’avversaria delle Aquile di Cartagine oggi è il Burkina Faso: secondo nel suo girone alle spalle del Camerun, ha poi eliminato il Gabon passando dai rigori, e negli ultimi anni ha dimostrato di poter arrivare in fondo. Dunque, per i risultati di Coppa d’Africa 2021 scoprire le reali favorite nei due quarti di finale del sabato è impresa ardua: anche per questo motivo preferiamo rivolgerci al campo che tra poco fornirà le sue risposte…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: QUARTI DI FINALE

Ore 17:00 Gambia Camerun

Ore 20:00 Burkina Faso Tunisia



