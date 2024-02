RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024/ Prima semifinale al via, si gioca! Diretta gol live score (oggi 7 febbraio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: INIZIA NIGERIA SUDAFRICA!

Sta per cominciare Nigeria Sudafrica, la prima partita delle semifinali che aprirà quindi il mercoledì in compagnia dei risultati Coppa d’Africa 2024. Le quattro semifinaliste hanno tutte partecipato nelle rispettive storie ad almeno un’edizione del Mondiale. Celeberrimo l’episodio che coinvolse a Germania 1974 la Nazionale dell’allora Zaire: nella partita contro il Brasile, sul punteggio di 3-0 per i verdeoro, Joseph Mwepu Ilunga si staccò dalla barriera per calciare lontano il pallone che era del Brasile per una punizione. Più tardi si venne a conoscenza delle minacce del dittatore Mobutu ai calciatori e alle loro famiglie se avessero perso con più di tre gol di scarto.

DIRETTA COSTA D'AVORIO CONGO/ Video streaming tv: è il dodicesimo incrocio (Coppa d’Africa 2024, 7 febbraio)

Quell’episodio apparentemente grottesco divenne drammatico, ma dopo mezzo secolo il Congo non è ancora tornato ai Mondiali. Le maggiori soddisfazioni sono arrivate per la Nigeria, che ha raggiunto in ben tre occasioni gli ottavi di finale, resta memorabile Usa 1994 con il primo posto nel girone davanti a Bulgaria ed Argentina e poi la sfida agli ottavi con l’Italia di Arrigo Sacchi a Boston, con il vantaggio di Amunike ribaltato da Roberto Baggio tra il minuto 88 e i supplementari. Adesso però torniamo all’attualità: cominciano le semifinali per i risultati Coppa d’Africa 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Nigeria Sudafrica (risultato 0-0) streaming video tv: salva Nwabili (Coppa d’Africa 2024 7 febbraio)

ECCO LE DUE SEMIFINALI!

I risultati Coppa d’Africa 2024 si apprestano a regalarci una serata indimenticabile oggi, mercoledì 7 febbraio, perché a poche ore di distanza l’una dall’altra si giocheranno entrambe le semifinali del massimo torneo continentale africano di calcio, ospitato in questa edizione dalla Costa d’Avorio, che è una delle quattro Nazionali ancora in corsa, in realtà con una certa dose di fortuna se si pensa che ha passato la fase a gironi fra le terze ripescate, agli ottavi ha vinto ai calci di rigore e ai quarti si è imposta ai tempi supplementari.

Questo è d’altronde il bello (o il brutto) del calcio, a maggior ragione nei grandi tornei e forse in Coppa d’Africa ancora più che negli altri. Comunque, dopo avere concesso la copertina ai padroni di casa della Costa d’Avorio, è doveroso ricordare il programma completo di quanto ci attenderà oggi per i risultati Coppa d’Africa 2024 delle semifinali, in orari italiani (c’è comunque solo un’ora di fuso orario): alle ore 18.00 avrà inizio Nigeria Sudafrica, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Costa d’Avorio Congo, ovviamente le due Nazionali vincenti giocheranno la finale domenica, mentre le sconfitte dovranno accontentarsi della finale terzo posto di sabato.

Video/ Mali Costa d'Avorio (1-2 dts) gol e highlights: Elefanti in semifinale! (CAF, 3 febbraio 2024)

RISULTATI COPPPA D’AFRICA 2024: LA FAVORITA

Parlando dei risultati Coppa d’Africa 2024 dobbiamo allora ribadire che abbiamo già avuto molti verdetti a sorpresa, quindi forse la Nigeria non sarà tanto contenta di vedersi assegnato il ruolo di favorita, però finora le Super Aquile sembrano avere dimostrato qualcosa in più rispetto alle altre semifinaliste, soprattutto grazie a una difesa che ha incassato solamente un gol in cinque partite disputate. L’attacco ha invece una stella indiscussa, cioè Ademola Lookman dell’Atalanta, mattatore delle due partite ad eliminazione diretta giocate dalla Nigeria per arrivare fin qui.

Riassumendo, le Super Aquile avevano superato la fase a gironi con due vittorie e un pareggio, arrivando però seconde per peggiore differenza reti nei confronti di una ottima Guinea Equatoriale, che poi purtroppo si è persa per strada. Di conseguenza, si era creato l’incrocio di lusso con il Camerun negli ottavi, partita vinta per 2-0 dalla Nigeria con una doppietta dell’attaccante dell’Atalanta. Nei quarti di finale ecco invece l’incrocio con l’Angola: il risultato è cambiato (1-0), non il marcatore, perché è stato nuovamente Lookman a decidere la partita e portare la Nigeria in semifinale.

RISULTATI COPPPA D’AFRICA 2024: LE SEMIFINALI

ore 18.00 Nigeria Sudafrica 0-0

ore 21.0 Costa d’Avorio Congo











© RIPRODUZIONE RISERVATA