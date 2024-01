RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024/ L’ottavo più “nobile”, diretta gol live score (ottavi, 30 gennaio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: L’OTTAVO NOBILE

Come già visto, i risultati di Coppa d’Africa 2024 ci presentano un ottavo di finale tra due nazionali che possiamo considerare “nobili”: la tara giustamente si fa sulle presenze ai Mondiali, Mali e Burkina Faso non ne hanno mentre Marocco e Sudafrica sono già state in Coppa del Mondo. Per i Leoni dell’Atlante il dicembre 2022 ha coinciso con la storia: prima nazionale africana di sempre in una semifinale Mondiale, dopo che Camerun e Ghana ci erano andate molto vicine (le Black Stars ad un passo, letteralmente) senza però arrivarci. Per il Marocco sono sei le partecipazioni ai Mondiali, la prima nel 1970; per due volte è stato superato il girone, in questo caso era già successo in Messico nel 1986.

Per quanto riguarda il Sudafrica, i Bafana Bafana sono entrati dalla parte sbagliata della storia perché nel 2010 sono diventati la prima nazionale ospitante a venire eliminata al primo turno di una Coppa del Mondo; va ricordato che ai Mondiali erano già stati due volte consecutive nel 1998 e nel 2002, ma anche in quel caso si erano fermati al girone. Da quel momento hanno mancato la qualificazione per tre volte; diciamo che nonostante tutto non si è riusciti ad arrivare a un livello anche simile a quello della nazionale di rugby, ma se non altro in quel periodo il Sudafrica ha vinto la Coppa d’Africa e ha centrato tre podi consecutivi, con finale persa nel 1998 e terzo posto due anni dopo. (agg. di Claudio Franceschini)

GLI ULTIMI DUE OTTAVI!

I risultati di Coppa d’Africa 2024 ci consegnano, martedì 30 gennaio con i soliti orari, le ultime due partite per gli ottavi di finale: alle ore 18:00 si giocherà Mali Burkina Faso, alle ore 21:00 avremo invece Marocco Sudafrica. Si definisce questa sera il quadro dei quarti; la Coppa d’Africa 2024 entra sempre più nel vivo, e questa sera troveremo in campo quattro nazionali che hanno avuto un rendimento diverso nel corso della fase a gironi, ricordando però – e lo abbiamo visto – che le sorprese in questa competizione non mancano, e poi arrivati a questo punto è davvero tutto possibile.

Sicuramente i risultati di Coppa d’Africa 2024 per oggi vedono in campo due nazionali che possiamo considerare “nobili”: il Marocco semifinalista all’ultimo Mondiale, che ha scritto la storia essendo la prima africana ad arrivarci nel torneo, e il Sudafrica che all’inizio del terzo millennio, anche in virtù della Coppa del Mondo che aveva ospitato, aveva avuto un periodo davvero positivo che però, va detto anche questo, si è sgonfiato abbastanza repentinamente. Oggi però i Bafana Bafana possono arrivare ai quarti, e dunque vedremo cosa ci diranno i risultati di Coppa d’Africa 2024.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Mancano solo poche ore ai risultati di Coppa d’Africa 2024, che ci diranno come termineranno gli ottavi di finale; dopo questo martedì avremo due giorni di pausa, come già accaduto al termine della fase a gironi, e poi si procederà nuovamente andando verso la finale che, ricordiamo, sarà disputata domenica 11 febbraio allo stadio Olimpico Alassane Ouattara di Adidjan, la capitale della Costa d’Avorio. Mancano dunque due settimane al termine di questa competizione, che fino a questo momento è stata entusiasmante; ora presentiamo le due nazionali di cui non abbiamo ancora parlato.

Mali e Burkina Faso sono due nazionali che in epoca recente hanno fatto bene: degli Stalloni si ricorda soprattutto la finale del 2013, edizione in cui invece le Aquile erano salite sul podio con il terzo posto, ripetendo quanto fatto l’anno precedente. Il Burkina Faso però era in semifinale anche due anni fa, eliminato poi dal Senegal; il Mali aveva perso agli ottavi contro la Guinea Equatoriale, e bisogna anche dire che negli ultimi risultati di Coppa d’Africa ha perso un po’ di smalto. Oggi però si presenta da primo nel girone, e con una partita che sulla carta apparirebbe abbordabile…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: OTTAVI DI FINALE

Ore 18:00 Mali Burkina Faso

Ore 21:00 Marocco Sudafrica











