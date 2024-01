RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024/ La prima volta della Namibia! Diretta gol live score ottavi (oggi 27 gennaio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: LA PRIMA VOLTA

Abbiamo tanto parlato del big-match, ma per i risultati Coppa d’Africa 2024 adesso dobbiamo celebrare l’impresa della Namibia, che alla sua quarta partecipazione alla fase finale riesce per la prima volta a superare i gironi. Certo, nel 1998 e nel 2008 le squadre partecipanti alla fase finale erano 16 e non 24 come oggi, per cui potremmo dire che è la terza volta fra le migliori 16 Nazionali africane, ma l’impresa resta comunque significativa, anche perché (compreso il 2019) la Namibia in nove partite aveva raccolto solo due pareggi a fronte di sette sconfitte.

Una pagina di storia quindi è stata scritta il 16 gennaio scorso, quando la Namibia ha battuto per 1-0 la Tunisia ottenendo la prima vittoria della propria storia in una fase finale della Coppa d’Africa; poi il ko per 4-0 contro il Sudafrica aveva rimesso tutto in discussione, ma il pareggio per 0-0 contro il Mali nell’ultima partita ha garantito la qualificazione con 4 punti. Da adesso in poi, tutto quello che dovesse arrivare di più sarebbe tanto di guadagnato, la Namibia sarà capace di scrivere altre pagine della sua storia calcistica? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIA AGLI OTTAVI!

Si volta pagina con i risultati Coppa d’Africa 2024 oggi, sabato 27 gennaio, perché dopo la fine della fase a gironi e un paio di giorni di riposo, comincia l’avventura della fase ad eliminazione diretta con le prime due partite degli ottavi di finale. Naturalmente d’ora in poi in Costa d’Avorio saranno tutti dentro o fuori per l’edizione numero 34 della Coppa d’Africa: o si vince o si torna a casa, qualora si terminasse in parità al triplice fischio finale ovviamente si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente anche ai calci di rigore per decretare una squadra vincitrice.

Premesso questo quadro della situazione, adesso scopriamo che cosa ci attenderà oggi per i risultati Coppa d’Africa 2024 degli ottavi di finale, con gli orari italiani (in Costa d’Avorio sono un’ora indietro): ad aprire questa nuova fase della Coppa d’Africa sarà quindi alle ore 18.00 Angola Namibia, mentre alle ore 21.00 ci attenderà Nigeria Camerun, una delle classiche più sentite nel Continente Nero. Da notare che le vincenti di queste due partite si sfideranno venerdì 2 febbraio nel primo quarto di finale di questa Coppa d’Africa.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: IL BIG-MATCH

Noblesse oblige, presentando i risultati Coppa d’Africa 2024 ci sembra doveroso parlare più diffusamente ora della partita di cartello del sabato dedicato agli ottavi di finale, cioè evidentemente Nigeria Camerun. Queste sono forse le prime due Nazionali alle quali si pensa quando si parla di calcio africano, con risultati di assoluto prestigio come un oro olimpico a testa e partecipazioni spesso di ottimo livello anche ai Mondiali, con Italia 1990 che fu senza dubbio il punto più alto per il Camerun ed Usa 1994 invece per la Nigeria, che senza Roberto Baggio forse avrebbe scritto una storia diversa…

In anni più recenti non sono mancati gli alti e bassi, clamorosi per la Nigeria che passò dal vincere la Coppa d’Africa nel 2013 a non qualificarsi nemmeno per le edizioni 2015 e 2017, anno in cui fu il Camerun a vincere, ottenendo poi un terzo posto nel 2021 e anche un buon cammino ai Mondiali Qatar 2022, con eliminazione ai gironi ma comunque 4 punti all’attivo, compresa vittoria contro il Brasile. Meglio dunque i Leoni indomabili negli anni più recenti, però il Camerun ha seriamente rischiato l’eliminazione nel girone, salvandosi nel rocambolesco finale del match contro il Gambia, mentre la Nigeria arriva da due vittorie e un pareggio nella prima fase. Forse quindi stanno meglio le Super Aquile, ma oggi tutto si deciderà in una sfida secca…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024, OTTAVI DI FINALE

ore 18.00 Angola Namibia

ore 21.00 Nigeria Camerun











