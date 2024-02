RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024/ Ci saranno profeti in patria? Diretta gol live score (oggi 3 febbraio 2024)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: PROFETI IN PATRIA

Presentando i risultati di Coppa d’Africa 2024 abbiamo ovviamente detto che la Costa d’Avorio va sotto i riflettori in quanto nazione ospitante: va però ricordato che l’ultima nazionale capace di vincere la Coppa d’Africa in casa rimane l’Egitto, nel primo dei tre successi consecutivi. Stiamo parlando del 2006: da allora sono passati ben 18 anni. In seguito ovviamente non tutti i Paesi ospitanti hanno avuto nazionali realmente competitive per la vittoria, ma alcune sì: certamente il Ghana nel 2008 (fu eliminato in semifinale) o lo stesso Egitto nel 2019 quando venne fatto fuori ai quarti dal Sudafrica, per non parlare del Camerun che, campione cinque anni prima, nel 2022 aveva raggiunto la semifinale per essere eliminato ai rigori dai Faraoni.

DIRETTA/ Mali Costa d'Avorio video streaming tv: nella storia dominano gli Elefanti (CAF, 3 febbraio 2024)

Al netto di questo però le sorprese non sono mancate: negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta le vittorie di Repubblica Araba Unita, Etiopia e Sudan vanno ascritte anche a un periodo in cui i rapporti di forza non erano così netti, da lì in avanti in casa hanno festeggiato solo le vere potenze africane che nel frattempo si formavano (Ghana, Nigeria, Algeria, Sudafrica e Tunisia). La Costa d’Avorio saprà seguire questo esempio? Lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Nigeria Angola (1-0) gol e highlights: Lookman decide il match (2 febbraio 2024)

GLI ULTIMI DUE QUARTI!

Eccoci giunti all’ultimo appuntamento con i risultati di Coppa d’Africa 2024 per i quarti di finale: sabato 3 febbraio i consueti orari ci presenteranno le due partite con le quali si completerà il tabellone delle semifinali. Mali Costa d’Avorio alle ore 18:00, Capo Verde Sudafrica alle ore 21:00, queste sono le due gare tutte da vivere con un particolare focus che se vogliamo può essere fatto sulla Costa d’Avorio, nazionale padrona di casa che si è qualificata ai quarti sempre per il rotto della cuffia, ma che proprio per questo potrebbe avere un appuntamento con il destino e mettere le mani su un trofeo che è sempre stato abbastanza “maledetto”.

DIRETTA/ Congo Guinea (risultato 1-1) streaming video tv: gara aperta (Coppa d’Africa 2024, oggi 2 febbraio)

Per andare in semifinale gli Elefanti dovranno però aver ragione del Mali, una nazionale solidissima: le Aquile sono poco entusiasmanti ma anche tremendamente concrete, e non certo per la prima volta nella storia, sono arrivate ai quarti con pieno merito e adesso sanno di avere una bella occasione come ce l’hanno del resto sia Capo Verde che Sudafrica, se vogliamo dirla così le due rivelazioni rimaste in corsa nei risultati di Coppa d’Africa 2024 che hanno un vissuto diverso ma sarebbero contentissime di entrare nelle prime quattro. Ora non resta che approfondire maggiormente il discorso legato alle due partite…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque ai risultati di Coppa d’Africa 2024 per gli ultimi due quarti di finale. La Costa d’Avorio potrebbe davvero essere la squadra del destino: gioca in casa, nel primo turno ha vinto la prima partita per poi perdere le altre due, si è qualificata per il rotto della cuffia tra le migliori terze (la peggiore di questo lotto), ha incrociato i campioni in carica e sulla carta la nazionale più forte di questo torneo e l’ha battuta ai rigori, dopo aver pareggiato dal dischetto al minuto 86 senza praticamente aver mai tirato in tutta la partita. Ora incrocia il Mali: scopriremo se la Costa d’Avorio saprà nuovamente trovare il modo per andare avanti.

Dall’altra parte i risultati di Coppa d’Africa 2024 ci propongono due sorprese: per Capo Verde sarebbe la prima semifinale di sempre nella competizione e una favola davvero straordinaria per una nazione piccola e che è davvero all’appuntamento con la leggenda. Il Sudafrica la Coppa d’Africa l’ha già vinta, ma da parecchio tempo si è lasciato alle spalle gli anni d’oro; dopo aver celebrato il Mondiale di rugby lo scorso autunno, questo Paese che non ha mai avuto una storia semplice potrebbe tornare a sollevare un trofeo a distanza di pochi mesi, ma la strada sarà comunque lunga e tortuosa. Tra poche ore intanto avremo il verdetto dei due campi…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: QUARTI DI FINALE

Ore 18:00 Mali Costa d’Avorio

Ore 21:00 Capo Verde Sudafrica











© RIPRODUZIONE RISERVATA