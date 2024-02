RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024/ La sorpresa Angola! Diretta gol live score quarti (oggi 2 febbraio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: LA SORPRESA

Come già detto nel presentare i risultati di Coppa d’Africa 2024 per oggi, la sorpresa in campo è rappresentata dall’Angola: le Antilopi hanno già eguagliato il loro miglior risultato nella competizione continentale e ora affrontano la corazzata Nigeria senza avere niente da perdere, consapevoli che un’eventuale semifinale sarebbe grasso che cola. L’Angola in questa Coppa d’Africa 2024 ha segnato 9 gol: di questi, 7 portano la firma di Gelson Dala e Agostinho Cristovao Paciencia, al secolo Mabululu.

Due attaccanti dal profilo diverso: oggi uno gioca in Qatar e l’altro in Egitto, Gelson Dala ha un passato nello Sporting Lisbona (senza lasciare troppe tracce, ma è cresciuto lì) e soprattutto nel Rio Ave in Portogallo, mentre Mabululu in precedenza aveva giocato solo in patria. A loro si affida un’Angola che nel gruppo D ha messo alle spalle Burkina Faso, Mauritania e la deludente Algeria, poi negli ottavi ha travolto la Namibia in un incrocio sicuramente abbordabile, ma creatosi per l’ottimo passo tenuto nella prima fase. La Nigeria è chiaramente favorita nei risultati di Coppa d’Africa 2024 di oggi, ma sui 90 minuti secchi può davvero succedere di tutto e lo abbiamo già visto, in questa edizione come nel passato… (agg. di Claudio Franceschini)

I PRIMI DUE QUARTI!

I risultati di Coppa d’Africa 2024 ci introducono, venerdì 2 febbraio, ai primi due quarti di finale: come sempre gli orari sono quelli conosciuti, quindi alle ore 18:00 si giocherà Nigeria Angola mentre alle ore 21:00 avremo RD Congo Guinea, entrambe le partite andranno in scena ad Abidjan anche se in stadi diversi. Si entra nel vivo con i risultati di Coppa d’Africa 2024: tra qualche ora conosceremo le prime semifinaliste di questo torneo continentale che sta riservando parecchie sorprese, perché per esempio non ci aspettavamo di trovare l’Angola a questo punto della competizione e certamente nemmeno la Guinea.

Invece queste due nazionali ci sono, e ora sfidano avversarie che sulla carta hanno qualcosa in più; sicuramente la Nigeria, che la Coppa d’Africa l’ha vinta tre volte e attende da 11 anni di poter tornare a festeggiare, e si è presentata in Costa d’Avorio come una delle corazzate. Anche la Repubblica Democratica del Congo, pur non partendo tra le grandi favorite, sapeva di potersela giocare e così sta succedendo; adesso vedremo cosa succederà nei risultati di Coppa d’Africa 2024 per l’inizio dei quarti di finale, sperando ovviamente che queste due partite possano regalare emozioni al netto di come finiranno.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque vicini ai risultati di Coppa d’Africa 2024 per i primi due quarti: la Nigeria rappresenta oggi la favorita, la nazionale di riferimento che fino a questo momento non ha sbagliato e ha confermato il pronostico, vincendo l’ottavo di finale contro il Camerun (che è comunque in calo) e dunque ponendo altre solide basi per il trionfo finale. Questa sera le Super Aquile se la vedono con l’Angola, che ha stupito: prima nel suo girone, ha poi approfittato di un incrocio abbordabile ma ha comunque demolito la Namibia, ha già raggiunto il suo miglior risultato in Coppa d’Africa e ora proverà il miracolo.

Certamente più equilibrata l’altra partita: come già detto la Repubblica Democratica del Congo ha forse qualcosa in più e ha già eliminato l’Egitto (ai rigori), ma la Guinea è forte dell’entusiasmo per la vittoria che contro la Guinea Equatoriale è arrivata al 98’ minuto (dei tempi regolamentari), un colpo che in termini di fiducia può davvero portare molto. Si tratta allora di capire come andranno le cose; ovviamente va ricordato che anche oggi i risultati di Coppa d’Africa 2024 prevedono tempi supplementari e calci di rigore qualora nei regolamentari dovesse esserci parità, e questo aggiunge pepe alla competizione e alle due partite cui stiamo per assistere.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: QUARTI DI FINALE

Ore 18:00 Nigeria Angola

Ore 21:00 RD Congo Guinea











