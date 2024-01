Risultati Coppa d’Africa, classifiche/ Diretta gol live score gironi A-B (oggi lunedì 22 gennaio 2024)

Nuovo giorno con i risultati Coppa d’Africa oggi, lunedì 22 gennaio 2024, che sarà molto importante per il torneo in Costa d’Avorio, perché avrà inizio la terza e ultima giornata della fase a gironi di quella che formalmente è l’edizione del 2023, slittata dalla scorsa estate a questo inverno per esigenze climatiche. Almeno per alcune Nazionali la Coppa d’Africa sta già per terminare, o comunque siamo arrivati al momento dei primi verdetti, anche per quanto riguarda la composizione del tabellone degli ottavi di finale per chi invece riuscirà a superare questa prima fase.

Diretta/ Guinea Equatoriale Costa d’Avorio, streaming video tv: c'è attesa (Coppa d'Africa, 22 gennaio 2024)

Cosa ci offriranno allora oggi i risultati Coppa d’Africa? La terza giornata dei gruppi è caratterizzata dalla contemporaneità fra partite dello stesso raggruppamento, per cui sarà protagonista innanzitutto il girone A, che oggi (indichiamo naturalmente sempre il fuso orario italiano) ci proporrà alle ore 18.00 entrambi gli incontri della sua terza giornata, cioè Guinea Bissau Nigeria e Guinea Equatoriale Costa d’Avorio. Lo stesso discorso poi sarà valido per il girone B, nel quale vivremo invece alle ore 21.00 le due partite conclusive, cioè Capo Verde Egitto e Mozambico Ghana.

Diretta/ Guinea Bissau Nigeria, streaming video tv: gara delicata (Coppa d'Africa, 22 gennaio 2024)

RISULTATI COPPA D’AFRICA: LA CAPOLISTA

Oggi per i risultati Coppa d’Africa giocheranno quindi la bellezza di otto squadre, tra le quali molti grandi nomi del calcio nel Continente Nero, ma ci sembra doveroso concedere le luci dei riflettori adesso a Capo Verde, che non avrà un curriculum così prestigioso ma in questa Coppa d’Africa 2024 si sta ritagliando uno spazio da grande protagonista, grazie a due vittorie nelle prime due giornate del girone B. Al debutto gli Squali Blu si erano presi la soddisfazione di vincere per 2-1 contro il Ghana, poi ecco venerdì pomeriggio il bis, con un netto 3-0 rifilato al Mozambico.

Video/ Sudafrica Namibia (4-0) gol e highlights: tanti gol e primi tre punti! (21 gennaio 2024)

La conseguenza è quindi non solo la matematica certezza non solo della qualificazione per gli ottavi di finale, ma addirittura pure del primo posto nel girone, nel quale nessuna altra Nazionale coinvolta è finora riuscita a vincere una partita. Si conferma così la crescita dell’ultimo decennio da parte di Capo Verde, fin dal debutto nella fase finale del 2013, coronata dal raggiungimento dei quarti di finale. Oggi quindi gli Squali Blu potranno addirittura concedersi il lusso di considerare la sfida con l’Egitto una sorta di amichevole di lusso, poi saranno protagonisti dei risultati Coppa d’Africa come minimo almeno fino agli ottavi di finale…

RISULTATI COPPA D’AFRICA

GIRONE A

Ore 18.00 Guinea Bissau Nigeria

Ore 18.00 Guinea Equatoriale Costa d’Avorio

CLASSIFICA: Guinea Equatoriale, Nigeria 4; Costa d’Avorio 3; Guinea Bissau 0.

GIRONE B

Ore 21.00 Capo Verde Egitto

Ore 21.00 Mozambico Ghana

CLASSIFICA: Capo Verde 6; Egitto 2; Ghana, Mozambico 1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA