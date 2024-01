RISULTATI COPPA D’AFRICA, CLASSIFICHE/ Tunisia per il riscatto! Diretta gol live score (oggi 20 gennaio 2024)

RISULTATI COPPA D’AFRICA: TUNISIA PER IL RISCATTO

Abbiamo parlato finora di chi ha debuttato con il piede giusto per i risultati Coppa d’Africa, spendiamo adesso invece qualche parola in più sulla Tunisia, che deve porre rimedio a una sconfitta a dir poco imprevedibile incassata martedì al debutto contro la Namibia, che ha firmato un’impresa da ricordare. Adesso dunque la strada si è messa decisamente in salita per la Tunisia, a maggior ragione perché parliamo di una delle Nazionali di maggiore spicco nel panorama del calcio africano, come dimostrano ben sei partecipazioni alle fasi finali dei Mondiali, fra le quali fu storica la prima nel 1978 mentre l’ultima è fresca fresca, risalendo a Qatar 2022, quando la Tunisia fu eliminata nella fase a gironi pur con 4 punti e la perla della vittoria contro la Francia.

Diretta/ Senegal Camerun (risultato finale 3-1): la chiude Manè! (Coppa d'Africa, 19 gennaio 2024)

In Coppa d’Africa invece la Tunisia ha vinto nel 2004 in casa propria, trionfando in finale per 2-1 nel “derby” nordafricano con il Marocco. Abbiamo poi due secondi posti nel 1965 e nel 1996, un terzo posto nel 1962 e tre quarti posti nel 1978, 2000 e 2019, ma adesso bisogna pensare a superare il girone, perché una seconda sconfitta potrebbe essere un macigno insostenibile per le Aquile di Cartagine. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Egitto Ghana (2-2) gol e highlights: non basta la doppietta di Kudus

TRE PARTITE ANCHE OGGI

Nuovo giorno con i risultati Coppa d’Africa protagonisti oggi, sabato 20 gennaio 2024: in Costa d’Avorio è ormai ampiamente entrata nel vivo e ci sta regalando emozioni e pure qualche sorpresa quella che formalmente è l’edizione del 2023, slittata dalla scorsa estate a questo inverno, collocazione più classica della Coppa d’Africa, per esigenze climatiche. Siamo nel corso della seconda giornata della fase a gironi, quindi si avvicina già il momento dei verdetti e la posta in palio è altissima, specie per chi ha sbagliato alla prima giornata.

Cosa ci offriranno allora oggi i risultati Coppa d’Africa? Sarà protagonista innanzitutto il girone D, che oggi (indichiamo naturalmente sempre il fuso orario italiano) infatti vedrà andare in scena entrambi gli incontri della sua seconda giornata. Per la precisione, alle ore 15.00 ci proporrà Algeria Burkina Faso, mentre alle ore 18.00 sarà la volta del fischio d’inizio per Mauritania Angola. In prima serata invece il palcoscenico sarà per il girone E, nel quale vivremo ore 21.00 Tunisia Mali, mentre l’altra partita sarà domani.

Video/ Costa d'Avorio Nigeria (0-1) gol e highlights: rigore di Ekong! (Coppa d'Africa, 18 gennaio 2024)

RISULTATI COPPA D’AFRICA: LE CAPOLISTA

Oggi per i risultati Coppa d’Africa giocheranno due squadre che hanno vinto all’esordio, quindi adesso mettiamo in copertina il Burkina Faso e il Mali. Nel girone D, ecco il successo contro la Mauritania per il Burkina Faso, un inizio con il piede giusto per una Nazionale di scarsa tradizione ma che almeno da un decennio a questa parte si è tolto ottime soddisfazioni nel torneo continentale africano, su tutte naturalmente la finale del 2013, quando il Burkina Faso andò ad un passo da un’impresa leggendaria ma fu sconfitto dal Nigeria per 1-0 nel match decisivo. In seguito il Burkina Faso ha alternato alti e bassi: grazie al terzo posto nel 2017 e al quarto nel 2021, comunque, sono anni felici per gli Stalloni, che adesso sperano di lasciare ancora il segno.

Nel girone E invece hanno vinto sia il Mali sia la Namibia, che ha firmato una grande impresa ma tornerà in campo domani. Concentriamoci allora sulle Aquile del Mali, reduci da un eccellente 2-0 inflitto al Sudafrica nella loro prima uscita in Costa d’Avorio. In passato non sono mancate le soddisfazioni per il Mali, come un secondo posto nel 1972 e due terzi posti consecutivi nel 2012 e nel 2013, mentre nelle ultime due edizioni la corsa è sempre finita agli ottavi. Con il successo al debutto è naturalmente vicino un altro superamento della fase a gironi, chissà se il Mali sarà in grado di essere ancora più protagonista dei risultati Coppa d’Africa…

RISULTATI COPPA D’AFRICA

GIRONE D

Ore 15.00 Algeria Burkina Faso

Ore 18.00 Mauritania Angola

CLASSIFICA: Burkina Faso 3; Angola, Algeria 1; Mauritania 0.

GIRONE E

Ore 21.00 Tunisia Mali

CLASSIFICA: Mali, Namibia 3; Tunisia, Sudafrica 0.











© RIPRODUZIONE RISERVATA