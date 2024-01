RISULTATI COPPA D’AFRICA, CLASSIFICHE/ La Tunisia è in bilico! Diretta gol live score (oggi 24 gennaio 2024)

RISULTATI COPPA D’AFRICA: BIG IN BILICO

Dopo aver parlato del Marocco, restiamo nel Nord Africa per mettere sotto la luce dei riflettori il rendimento della Tunisia, che invece è stata finora una delle principali delusioni dei risultati Coppa d’Africa. Le Aquile di Cartagine infatti nelle prime due giornate della manifestazione hanno ottenuto solamente un pareggio per 1-1 contro il Mali, mentre il debutto era stato disastroso, sotto forma di sconfitta per 1-0 contro l’outsider Namibia, che poi nella seconda giornata è stata travolta per 4-0 dal Sudafrica.

Ecco allora che per la Tunisia al momento la classifica del girone E parla di ultimo posto e di conseguenza di una situazione fortemente critica, perché adesso resta solo l’odierna partita contro il Sudafrica, con la certezza che nemmeno un pareggio eviterebbe l’ultimo posto, per cui è necessaria la vittoria, la quale però richiederebbe di vedere una Tunisia ben diversa da quella “ammirata” (si fa per dire) finora. Altrimenti, una delle Nazionali potenzialmente più forti d’Africa, che poco più di un anno fa ai Mondiali si prese l’enorme soddisfazione di vincere contro la Francia, subirà l’onta di uscire già nei gironi della Coppa d’Africa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FINISCONO I GIRONI

Siamo arrivati all’ultimo giorno in compagnia dei risultati Coppa d’Africa per quanto riguarda la fase a gironi oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, dunque fra qualche ora calerà il sipario sulla prima fase del torneo in Costa d’Avorio, logicamente quella più lunga per quanto riguarda il numero delle partite e di Nazionali coinvolte. Poi ci attenderanno un paio di giorni di riposo e dasabato gli ottavi di finale, ma prima si devono decidere i destini anche degli ultimi due gruppi di quella che formalmente è l’edizione del 2023, slittata dalla scorsa estate a questo inverno per esigenze climatiche. Di conseguenza la Coppa d’Africa stasera avrà definitivamente chiara la composizione del tabellone degli ottavi di finale.

Cosa ci offriranno allora oggi i risultati Coppa d’Africa? La terza giornata dei gruppi è caratterizzata dalla contemporaneità fra partite dello stesso raggruppamento, per cui sarà protagonista innanzitutto il girone E, che oggi (indichiamo naturalmente sempre il fuso orario italiano) ci proporrà alle ore 18.00 entrambi gli incontri della sua terza giornata, cioè Namibia Mali e Sudafrica Tunisia. Lo stesso discorso poi sarà valido per il girone F, nel quale vivremo invece alle ore 21.00 le due partite conclusive, cioè Tanzania Congo e Zambia Marocco.

RISULTATI COPPA D’AFRICA: IL MAROCCO

Tra le otto Nazionali che giocheranno oggi per i risultati Coppa d’Africa, spicca sicuramente la presenza del Marocco, che poco più di un anno fa ha scritto una pagina di storia diventando la prima semifinalista africana nella storia dei Mondiali di calcio e ora è al comando della classifica del girone F della Coppa d’Africa 2024. Al debutto i Leoni dell’Atlante avevano onorato al meglio il loro status vincendo con un netto 3-0 contro la Tanzania, poi in realtà nel secondo turno è arrivata una frenata almeno parziale, sotto forma di pareggio per 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo.

La conseguenza è quindi che si sarà ancora un pochino da soffrire per il Marocco in questa ultima giornata, anche se naturalmente i semifinalisti iridati sono favoriti nel confronto con lo Zambia che potrebbe garantire al Marocco la qualificazione come prima del proprio gruppo. Naturalmente poi il Marocco punta ad essere protagonista molto a lungo dei risultati Coppa d’Africa, per migliorare il proprio bottino nella competizione continentale che l’ha visto vittorioso solamente una volta, nell’edizione dell’ormai lontano 1976.

RISULTATI COPPA D’AFRICA

GIRONE E

Ore 18.00 Namibia Mali

Ore 18.00 Sudafrica Tunisia

CLASSIFICA: Mali 4; Sudafrica, Namibia 3; Tunisia 1.

GIRONE F

Ore 21.00 Tanzania Congo

Ore 21.00 Zambia Marocco

CLASSIFICA: Marocco 4; Congo, Zambia 2; Tanzania 1.











