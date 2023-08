Risultati Coppa Italia 2023/ Altre quattro partite! Diretta gol live score (oggi domenica 13 agosto)

RISULTATI COPPA ITALIA: LE PARTITE DI OGGI

I risultati Coppa Italia saranno protagonisti anche oggi, domenica 13 agosto, terzo dei quattro giorni di un lungo weekend dedicato ai trentaduesimi di finale della nuova edizione 2023-2024, con quattro partite ogni sera. Si parte nel pomeriggio con la sfida tra Salernitana e Ternana: i campani sognano un altro torneo ambizioso nella massima serie dopo la salvezza ampiamente ottenuta l’anno scorso, gli umbri puntano a rilanciarsi sempre sotto la guida di Cristiano Lucarelli in Serie B. A Cosenza, il Sassuolo di Alessio Dionisi proverà a cancellare l’amaro epilogo dello scorso anno in Coppa, con la sconfitta nel sentito derby contro il Modena.

Risultati Coppa Italia/ Avanti Cagliari e Verona! Diretta gol live score (oggi sabato 12 agosto 2023)

In serata scenderà in campo il rinnovato Lecce di Roberto D’Aversa contro il Como che ha confermato Moreno Longo in panchina, con i salentini reduci da una salvezza che mancava dal 2011, ultimo anno in cui il Lecce si era guadagnato la permanenza in Serie A. Quindi il Monza affronterà la Reggiana che ha già affrontato un turno preliminare in Coppa, battendo in goleada il Pescara di Zeman. I brianzoli puntano a ripetersi dopo aver sfiorato l’Europa l’anno scorso, gli emiliani sono invece appena tornati nel campionato di Serie B.

DIRETTA/ Cagliari Palermo (risultato finale 2-1): decide Di Pardo! (Coppa Italia, 12 agosto 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA, TRENTADUESIMI DI FINALE: ORARI E PARTITE

ore 17.45 Salernitana Ternana

ore 18.00 Cosenza Sassuolo

ore 21.00 Lecce Como

ore 21.15 Monza Reggiana

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Verona Ascoli (risultato finale 3-1): scaligeri in scioltezza (Coppa Italia, 12 agosto 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA