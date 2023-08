RISULTATI COPPA ITALIA 2023/ Oggi in campo due “big” del torneo, diretta gol live score (14 agosto 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA: DUE BIG NELL’ALBO D’ORO

Sampdoria e Torino spiccano naturalmente fra le squadre impegnate oggi per i risultati di Coppa Italia, soprattutto per quanto riguarda l’albo d’oro della nostra competizione nazionale. I blucerchiati in questa stagione saranno costretti a giocare in Serie B, ma naturalmente non si può dimenticare il grande ruolo avuto dalla Sampdoria nella storia della Coppa Italia, in particolare naturalmente negli anni più belli della società genovese, tra gli anni Ottanta e Novanta. L’epopea del Doria ebbe nella Coppa Italia un tassello molto importante.

Infatti la Samp si cucì sul petto la coccarda tricolore in quattro occasioni, nel 1985, 1988, 1989 e 1994. Per quanto riguarda il Torino, invece, i successi granata in Coppa Italia sono cinque, uno in più rispetto alla Sampdoria, ma soprattutto su un arco temporale molto più ampio, che si apre nel 1936 per proseguire poi nel 1943. Il Grande Torino non ne vinse altre solo perché la Coppa Italia non ricominciò subito dopo la guerra, gli altri trionfi granata risalgono quindi al 1968, 1971 e infine al 1993, quando la quinta Coppa fu l’ultimo trofeo che ad oggi è entrato nella bacheca del Torino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI CHIUDONO I TRENTADUESIMI!

I risultati Coppa Italia saranno protagonisti anche oggi, lunedì 14 agosto, ultimo dei quattro giorni di un lungo weekend dedicato ai trentaduesimi di finale della nuova edizione 2023-2024, spalmato in quattro giorni. Alla vigilia del Ferragosto si alza il sipario sulla nuova Sampdoria, dopo il difficile salvataggio societario e dalla ripartenza dalla B con penalizzazione di 2 punti. I blucerchiati affronteranno il Sudtirol che la stagione scorsa ha lottato fino alla fine per la Serie A, uscendo solo nella semifinale play off. A Cremona invece i grigiorossi, dopo la retrocessione, terranno a battesimo un Crotone che punterà di nuovo alla risalita in Serie B.

Il programma serale vedrà scendere in campo un’altra squadra appena retrocessa in Serie B, lo Spezia che dopo lo spareggio perso contro il Verona affronterà un Venezia che l’anno scorso, dopo una partenza col freno a mano tirato, si è spinto fino ai play off per la Serie A. Infine il Torino di Ivan Juric, chiamato quest’anno a compiere quel balzo che l’ha separato nelle ultime stagioni verso le zone che valgono l’Europa, affronterà la novità Feralpisalò, con i Leoni del Garda pronti ad affrontare il primo campionato di Serie B della loro storia.

RISULTATI COPPA ITALIA, TRENTADUESIMI DI FINALE: ORARI E PARTITE

ore 17.45 Cremonese Crotone

ore 18.00 Sampdoria Sudtirol

ore 21.00 Spezia Venezia

ore 21.15 Torino Feralpisalò











