Risultati Coppa Italia 2023/ Diretta gol live score turno preliminare: rimonta clamorosa!

RISULTATI COPPA ITALIA 2023: PRIMO TEMPO RICCO DI EMOZIONI

Reggiana e Pescara rientrano negli spogliatoi del Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola al termine del primo tempo di questo primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2023/24, con gli emiliani che hanno completato una clamorosa rimonta nel giro di 7 minuti, ribaltando il doppio vantaggio biancoblù firmato da Accornero e Cuppone. Al 36esimo Accornero stende Fiamozzi, e Lanini spiazza Plizzari con un calcio di rigore glaciale.

Al 40esimo l’ex Genoa Manolo Portanova riesce ad anticipare tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, incornando alla perfezione e spedendo il pallone in rete. Passano appena 2 minuti ed il Delfino crolla psicologicamente: Lanini serve Girma, che da posizione angolata beffa per la terza volta nel giro di pochissimi minuti l’ex portiere del Milan, portando per la prima volta in vantaggio i ragazzi di Nesta. Reazione positiva degli emiliani.

RISULTATI COPPA ITALIA 2023: INIZIA LA COMPETIZIONE!

Finalmente le grandi emozioni dei risultati di Coppa Italia 2023 tornano a farci compagnia: non è passato troppo tempo da quando l’Inter ha sollevato il trofeo (il secondo consecutivo) battendo la Fiorentina in finale, domenica 6 agosto è già il momento di giocare perché, inaugurato da Catanzaro Foggia, va in scena il turno preliminare. Le partite da seguire oggi sono tre: alle ore 18:00 si comincia con Reggiana Pescara, alle ore 20:00 si prosegue con Feralpisalò Vicenza, alle ore 20:30 si chiude con Cesena Entella e dunque vedremo impegnate in campo alcune squadre di Serie B (neopromosse) e altre invece di alta classifica in Serie C.

Ricordiamo che i risultati di Coppa Italia prevedono partite in gara secca, e sarà così per tutti i turni escluse le semifinali; dunque ci sarà la possibilità di andare ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, le squadre qualificate entreranno poi nel tabellone dei trentaduesimi di finale che di fatto è già formato, anche se ci sono alcune società di Serie A che per l’appunto aspettano di conoscere la loro avversaria. Ora, spazio ad alcune analisi prima di assistere alla giornata dedicata ai risultati di Coppa Italia.

RISULTATI COPPA ITALIA 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Si torna quindi a parlare di risultati di Coppa Italia 2023: come sempre, il torneo inizia ad agosto e ci sono in campo le squadre che hanno ottenuto la promozione in Serie B. Un ritorno storico per il Catanzaro che ha dominato il girone C di Serie C, una prima leggendaria per la Feralpisalò uscita prima in classifica da un girone A mai così entusiasmante, un gradito passo avanti per la Reggiana che era già stata fantastica nella stagione precedente, ma si era dovuta arrendere al Modena al termine di un duello entusiasmante.

Le altre tre squadre in campo sono quelle di Serie C: Cesena ed Entella hanno condiviso la piazza d’onore alle spalle della già citata Reggiana, mentre il Pescara che si era nuovamente affidato a Zdenek Zeman è riuscito ad innalzare il suo livello (dopo essere andato in crisi nel girone di ritorno) ma ai playoff si è dovuto arrendere al Foggia, che tra l’altro ha ancora una flebile speranza di venire ripescato in cadetteria. Bisogna dire che, aspettando questi primi risultati di Coppa Italia, le gambe non potranno ancora girare al 100% perché comunque siamo all’inizio di agosto; speriamo comunque che un po’ di spettacolo ci possa essere, questo ce lo diranno i campi tra poche ore…

RISULTATI COPPA ITALIA 2023: TURNO PRELIMINARE

LIVE Reggiana Pescara 5-2 (13′ Accornero, 27′ Cuppone, 35′ Lanini rig. 40′ Portanova, 42′ Girma, 53′ Portanova, 65′ Lanini)

Ore 20:00 Feralpisalò Vicenza

Ore 20:30 Cesena Entella











