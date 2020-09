Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score, 2° turno (mercoledì 30 settembre)

RISULTATI COPPA ITALIA: IN CAMPO PER IL 2° TURNO!

Siamo pronti a vivere un’altra lunga giornata dedicata ai risultati di Coppa Italia: mercoledì 30 settembre si disputano le partite del secondo turno, che è stato inaugurato dall’anticipo Monza Triestina e che vedrà un programma molto ricco, inaugurato alle ore 14:00 da Reggina Teramo e che si concluderà in prossimità della mezzanotte (almeno potenzialmente) visto che alle ore 21:00 scatta il calcio d’inizio di Spal Bari. In questo contesto entrano in gioco alcune le squadre della Serie B, che lo scorso fine settimana hanno esordito in campionato; dunque un altro motivo di interesse per seguire un torneo che sarà lungo e nel quale ovviamente aspettiamo anche e soprattutto le big, ma che già adesso può regalare tante emozioni e sorprese, come del resto abbiamo già potuto vedere nel primo turno attraverso esiti a sorpresa. Non resta allora che trasferirci al campo, per stare a vedere quello che potrebbe succedere con questi risultati di Coppa Italia che riguardano il secondo turno.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL CONTESTO

Per i risultati di Coppa Italia si torna dunque a giocare: è passata una sola settimana da quando abbiamo vissuto il secondo turno, che ha visto coinvolte le formazioni di Serie C e qualche rappresentante di Serie D, peraltro alcune di queste si sono anche qualificate e dunque le rivedremo in campo oggi. Bisogna ricordare che anche in questo caso si parla di partite secche: la formula del torneo prevede che soltanto le semifinali siano disputate in regime di andata e ritorno, dunque oggi potremmo assistere a gare che avranno bisogno dei tempi supplementari per risolversi, con la possibilità anche di tirare i rigori. Intanto le squadre di Serie B sono pronte a fare il loro esordio: tra queste possiamo certamente citare il Cittadella e il Pescara ma anche il Frosinone, che ha perso la finale playoff per la promozione in Serie A ed è dunque chiamato alla stagione del riscatto. Ora però, senza indugiare oltre, andiamo a presentare il quadro specifico delle partite che vivremo tra poco per i risultati di Coppa Italia.

RISULTATI COPPA ITALIA: 2° TURNO

Ore 14:00 Reggina Teramo

Ore 15:00 Cittadella Novara

Ore 15:00 Cosenza Alessandria

Ore 15:00 Cremonese Arezzo

Ore 15:00 Frosinone Padova

Ore 15:00 Pisa Juve Stabia

Ore 15:30 Pescara Notaresco

Ore 16:00 Entella AlbinoLeffe

Ore 16:00 Venezia Carrarese

Ore 16:00 Vicenza Pro Patria

Ore 17:00 Ascoli Perugia

Ore 17:00 Empoli Renate

Ore 18:00 Chievo Catanzaro

Ore 18:00 Lecce Feralpisalò

Ore 18:00 Pordenone Casarano

Ore 18:00 Reggiana Monopoli

Ore 18:00 Salernitana Sudtirol

Ore 20:00 Brescia Trapani

Ore 21:00 Spal Bari



