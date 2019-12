Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score, 4^ turno (oggi 3 dicembre)

Con il quarto turno eliminatorio ritorna la Coppa Italia: i risultati delle partite che sono in programma da oggi a giovedì serviranno a completare il tabellone degli ottavi di finale, turno nel quale entreranno in scena anche le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A, seguendo una formula ormai ampiamente consolidata. Saranno tre i risultati di Coppa Italia che scopriremo già oggi, martedì 3 dicembre. Il quarto turno avrà infatti inizio oggi pomeriggio alle ore 15.00 con Cremonese Empoli, seguita alle ore 18.00 da Genoa Ascoli ed infine alle ore 21.00 da Fiorentina Cittadella, che completerà il programma delle partite odierne. Altre tre ne seguiranno domani negli stessi orari, mentre giovedì andranno in scena le ultime due sfide per completare questo quarto turno che vede dunque protagoniste in tutto 16 squadre, di cui andranno avanti appunto in otto per completare il tabellone degli ottavi, per i quali l’appuntamento sarà a gennaio, con accoppiamenti in base a un tabellone già fissato fin dal sorteggio estivo.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL REGOLAMENTO E LA FORMULA

Aspettando i risultati Coppa Italia, ricordiamo che questo quarto turno arriva a quasi quattro mesi dal terzo, che era stato disputato ad agosto prima dell’inizio del campionato, in rapida successione con i primi due turni in tre domeniche consecutive. Adesso torna la Coppa Italia almeno per tre giorni, anche se il mese più interessante sarà in tal senso gennaio, quando vivremo ottavi e quarti, con partite che saranno via via di livello sempre più alto. Rimanendo all’attualità, ricordiamo che si tratta di un turno in partita unica, dunque in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si proseguirà con i tempi supplementari ed infine se necessario anche con i calci di rigore per definire chi accederà al turno successivo. In questa fase iniziano ad essere protagoniste le squadre di Serie A (dieci su sedici sono del massimo campionato), ma bisogna notare che anche la Serie B è molto ben rappresentata con sei formazioni, di cui quattro in campo già oggi. Avremo delle sorprese nei risultati di Coppa Italia? Lo scopriremo a partire dal pomeriggio…

RISULTATI COPPA ITALIA, 4^ TURNO ELIMINATORIO

ore 15.00 Cremonese Empoli

ore 18.00 Genoa Ascoli

ore 21.00 Fiorentina Cittadella



