RISULTATI COPPA ITALIA: LE GARE IN PROGRAMMA OGGI 3 AGOSTO 2024

La competizione inizia oggi e tra qualche ora potremmo dare anche i risultati Coppa Italia, tutto parte da oggi 3 agosto 2024 dove vedremo per la prima volta scendere in campo le squadre che tra qualche mese si battaglieranno per un posto nelle fase finali del torneo. Oggi infatti comincia il primo turno, le squadre che vedremo militano tra la Serie C e la Serie B, per tutte si tratta dell’esordio stagionale e siamo tutti curiosi di vedere come arriveranno le compagini.

Le prime due a scendere in campo saranno la Carrarese e il Catania, la prima dovrà affrontare la serie cadetta quest’anno dopo una stupenda cavalcata playoffs. La seconda invece quest’anno lotta per vincere la Serie C e questo potrebbe essere un test importante per capire a che punto è il progetto siciliano. Abbiamo poi un discorso analogo per la seconda partita della giornata: Torres Mantova. Le ultime due invece saranno Cesena Padova e Avellino Juve Stabia.

RISULTATI COPPA ITALIA 2024: IL REGOLAMENTO

Con i Risultati Coppa Italia alle porte, è bene ricordare che da quest’anno il format cambierà e sebbene non ci siano stravolgimenti estremi, è bene rinfrescarci la memoria visto che il nuovo regolamento sarà in vigore anche per le prossime due stagioni. Saranno 44 i club che prenderanno parte alla competizione, tutte iscrizioni d’ufficio e quindi senza vere e proprie qualificazioni. Le presenti saranno le venti squadre di Serie A e quelle di B, più le migliori quattro della Serie C.

Oggi 3 agosto affrontiamo la prima fase ad eliminazione, dopo di essa ci sarà il pescaggio per il tabellone principale. La vera novità di quest’anno è che per la prima volta ogni singolo turno, che ricordiamolo è ad eliminazione diretta, avrà solamente una partita. Quindi non ci sarà andata e ritorno per le semifinali.

RISULTATI COPPA ITALIA 2024: IL PROGRAMMA

18,30 Carrarese Catania

20,30 Torres Mantova

20,30 Cesena Padova

20,45 Avellino Juve Stabia