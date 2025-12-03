Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle tre partite di mercoledì 3 dicembre, valide per gli ottavi di finale del torneo.

RISULTATI COPPA ITALIA: ARRIVANO LE BIG!

Finalmente le big nei risultati Coppa Italia: già ieri abbiamo vissuto l’esordio della Juventus nella competizione, ma mercoledì 3 dicembre prosegue il programma degli ottavi di finale e arrivano altre tre teste di serie, cioè quelle che hanno terminato il campionato della scorsa stagione nelle prime otto posizioni.

Andiamo subito a scoprire di che partite si tratta, anche perché avremo tre fasce orarie diverse: alle ore 15:00 si comincia con Atalanta Genoa, alle ore 18:00 si prosegue con Napoli Cagliari e infine alle ore 21:00 ecco Inter Venezia, come al solito la formula prevede che le teste di serie giochino in casa.

Si è detto molto in epoca recente del regolamento legato ai risultati Coppa Italia, le polemiche circa un percorso che favorisce le big non si placano ma questo è quanto, in più non è affatto detto che siano loro a qualificarsi ai quarti anche se ovviamente il pronostico pende decisamente dalla loro parte.

Sicuramente per quanto riguarda l’Inter, che a San Siro ospita una squadra che gioca in Serie B; forse potrebbe esserci qualche sorpresa maggiore a Bergamo e Napoli ma lo scopriremo strada facendo, adesso possiamo ancora provare a dire qualcosa circa il mercoledì dedicato ai risultati Coppa Italia.

RISULTATI COPPA ITALIA: TUTTO IN UNA SERA

Ci prepariamo a vivere la giornata in compagnia dei risultati Coppa Italia e va ricordato, sempre riguardo il regolamento, che siamo in regime di partita secca: in caso di parità nei tempi regolamentari si procederà con i supplementari e poi eventualmente i calci di rigore, l’unico turno che prevede invece un’andata e ritorno è la semifinale e anche in questo caso non ci sono novità. Naturalmente questo aumenta i favori del pronostico per Atalanta, Napoli e Inter; i nerazzurri tra l’altro sono chiamati a riscattare l’eliminazione subita l’anno scorso per mano del Milan, ma anche i partenopei hanno qualcosa da farsi perdonare.

Nella passata stagione infatti il Napoli, che aveva già sofferto all’esordio eliminando il Modena solo ai rigori, aveva clamorosamente perso 4-0 in casa contro il Frosinone; l’annata si è poi conclusa con lo scudetto e dunque quell’incredibile sconfitta casalinga è stata dimenticata abbastanza agevolmente, adesso però Antonio Conte vuole provare a vincere un trofeo che da allenatore non ha mai sollevato, nemmeno ai tempi della Juventus quando, anzi, nel 2011-2012 aveva perso l’unica partita stagionale proprio con la finale di Coppa Italia e, curiosamente se si pensa allo stato attuale dell’arte, contro il Napoli allenato da Walter Mazzarri.

RISULTATI COPPA ITALIA: OTTAVI DI FINALE

Ore 15:00 Atalanta Genoa

Ore 18:00 Napoli Cagliari

Ore 21:00 Inter Venezia