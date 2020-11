Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score dei posticipi (4° turno, 26 novembre)

RISULTATI COPPA ITALIA: SPICCA IL DERBY DI GENOVA!

Sono due le partite che, per i risultati di Coppa Italia, completano oggi il quadro del quarto turno: giovedì 26 novembre si giocano infatti Torino Entella, in programma alle ore 14:00, e Sampdoria Genoa che andrà invece in scena alle ore 17:00. Due sfide che si concentrano nella zona Nord-Ovest del Paese, con il derby della Lanterna a fare da highlight e tre formazioni della Liguria in corsa: due gare che vedranno protagoniste anche tre squadre di Serie A aspettando che le big siano protagoniste a partire dal prossimo turno, ovvero gli ottavi di finale. Partite che potrebbero essere anche utili per ritrovare un minimo di fiducia soprattutto da parte di alcune, e allora sarà interessante scoprire quello che succederà sul terreno di gioco anche perché, essendo che spesso le big giocano con le seconde linee, potremmo trovare una di queste formazioni anche ai quarti, come sorpresa. Intanto però tuffiamoci nell’atmosfera dei risultati di Coppa Italia provando anche a valutare i temi principali legati a questa giornata.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL CONTESTO

Per i risultati di Coppa Italia legati al quarto turno, spicca naturalmente Sampdoria Genoa: curiosamente il derby della Lanterna si è giocato recentemente in Serie A, è stata la partita che ha preceduto la sosta e ne era venuto fuori un pareggio con un tempo per parte. I blucerchiati stanno facendo meglio ma arrivano da una sconfitta interna contro il Bologna che ha rallentato la marcia verso l’Europa, ancora una volta il Grifone deve accettare di essere in zona retrocessione e sarà parecchio difficile venirne fuori. Così per il Torino, che continua a farsi rimontare in partite anche pazzesche: Marco Giampaolo ha vinto una sola volta in campionato (proprio a Marassi, contro il Genoa) e la Coppa Italia potrebbe rappresentare una sorta di valvola di sfogo, o comunque un modo per mettere in ritmo i suoi giocatori senza pressioni anche se, ovviamente, una sconfitta interna contro una squadra di Serie B sarebbe mal digerita. A proposito: la Virtus Entella rischia grosso perché si trova al terzultimo posto della classifica nel campionato cadetto, chissà che oggi possa vivere una giornata gloriosa riprendendo autostima per i prossimi impegni… tra poco dunque sarà davvero il momento di mettersi comodi e lasciar parlare i risultati di Coppa Italia per queste ultime due partite del quarto turno.

RISULTATI COPPA ITALIA: 4° TURNO

Ore 14:00 Torino Entella

Ore 17:00 Sampdoria Genoa



