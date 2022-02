Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score dei quarti di finale (10 febbraio)

RISULTATI COPPA ITALIA: GLI ULTIMI DUE QUARTI!

Atalanta Fiorentina – ore 18:00 – e Juventus Sassuolo – ore 21:00 – sono gli ultimi due quarti di finale per i risultati di Coppa Italia: giovedì 10 febbraio dunque si conclude il programma di questo turno, che ancora una volta è in gara secca e ha già vissuto i primi due match. Il calendario di oggi è reso ancor più interessante dal fatto che la semifinale sarà tra le vincenti di queste due partite: dunque, analizzando i risultati di Coppa Italia potremo già fare qualche considerazione utile sui possibili incroci che andremmo a vivere.

Di sicuro, di carne al fuoco ne abbiamo parecchia: la Juventus è la squadra che difende il titolo e l’Atalanta quella che i bianconeri hanno battuto nell’ultima finale, la Fiorentina ha sempre onorato la competizione e si è qualificata segnando 5 gol sul campo del Napoli, il Sassuolo invece non era mai riuscito ad arrivare ai quarti. Insomma: non resta che vivere le partite sperando ovviamente che si tratti di un bello spettacolo, per i risultati di Coppa Italia possiamo adesso analizzare lo stato dell’arte e dunque fare qualche valutazione…

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Tre delle quattro squadre protagoniste dei risultati di Coppa Italia hanno giocato una sola partita del torneo, il mese scorso agli ottavi; fa eccezione la Fiorentina che, non essendo arrivata tra le prime otto dell’ultimo campionato, ha dovuto affrontare due turni precedenti (contro avversarie di Serie B) ma adesso è arrivata ad un punto nel quale può succedere di tutto, soprattutto in forza di quella che è, appunto, la storia dei viola che due anni fa avevano raggiunto la semifinale e ancora nel 2014 giocavano la finale. Dal punto di vista della condizione attuale, solo la Juventus ha vinto nell’ultima giornata di campionato.

Atalanta e Fiorentina hanno perso in casa, mentre il Sassuolo ha incassato 4 gol sul campo della Sampdoria. La classifica, per quel che vale, sorride ai bianconeri ma attenzione: Massimiliano Allegri ha scavalcato la Dea che però ha una partita in meno, e soprattutto domenica sera la Juventus è ospite dell’Atalanta per una partita che potrebbe dire tantissimo sulla corsa alla prossima Champions League. Intanto però il contesto nel quale si gioca oggi è ben diverso, perché riguarda i quarti di Coppa Italia: vedremo quali saranno i risultati…

RISULTATI COPPA ITALIA: QUARTI DI FINALE

Ore 18:00 Atalanta Fiorentina

Ore 21:00 Juventus Sassuolo



