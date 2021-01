Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score dei quarti (mercoledì 27 gennaio)

RISULTATI COPPA ITALIA: PROSEGUONO I QUARTI DI FINALE

I risultati di Coppa Italia per i quarti di finale riguardano le due partite che si giocano mercoledì 27 gennaio, due delle quattro in programma: ieri abbiamo già vissuto il grande derby Inter Milan, domani il turno si chiuderà con Napoli Spezia mentre oggi alle ore 17:45 ci sarà Atalanta Lazio, seguita alle ore 20:45 da Juventus Spal. Siamo ancora in regime di gara secca, ormai lo sappiamo: negli ultimi anni la formula è cambiata in qualche aspetto (per esempio il sorteggio per definire il fattore campo, laddove prima esisteva un seeding) ma non in questo, dunque l’unico turno che verrà disputato in andata e ritorno sarà la semifinale.

Questo ovviamente aumenta le possibilità di sorprese, come del resto abbiamo già visto: lo Spezia che ha fatto fuori la Roma allo stadio Olimpico (ed era già successo in epoca recente), la Spal che dalla Serie B è arrivata nelle prime otto della competizione, ma anche la Juventus che ha rischiato di arrivare ai rigori, e magari perdere, contro il Genoa. Per questo motivo, e visto che ormai stiamo arrivando in fondo, sarà ancora più interessante valutare quello che succederà per i risultati di Coppa Italia; intanto possiamo fare una rapida valutazione circa le due partite che ci attendono oggi.

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Coppa Italia troviamo in campo oggi, ma possiamo già estendere il quadro a domani, tre delle quattro finaliste delle ultime due edizioni: da questo punto di vista il tabellone del torneo non è cambiato più di tanto nelle società che sono riuscite ad arrivare in fondo. Ne parleremo, intanto possiamo dire che a Bergamo si gioca appunto la riedizione della finale del 2019 (dove la Lazio aveva battuto l’Atalanta) e una partita sulla carta splendida, perché gli scontri tra Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi hanno quasi sempre regalato tanti gol e spettacolo. Sulla carta, la Juventus parte nettamente favorita nei confronti della Spal che ha fatto il colpo sul campo del Sassuolo: i bianconeri però stanno ancora cercando la giusta continuità e la sensazione è che nel processo la Coppa Italia possa essere considerata “sacrificabile”. Ad ogni modo stiamo parlando della potenza dominante negli ultimi 9 anni contro un’avversaria che attualmente gioca in Serie B: la differenza è netta, a differenza del match al Gewiss Stadium dove invece Atalanta e Lazio partono sostanzialmente alla pari. Vedremo, intanto possiamo ricordare che il Napoli attende proprio la vincitrice di questa partita.

RISULTATI COPPA ITALIA: QUARTI DI FINALE

Ore 17:45 Atalanta Lazio

Ore 20:45 Juventus Spal



© RIPRODUZIONE RISERVATA