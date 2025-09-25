Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle partite che giovedì 25 settembre completano il programma dei sedicesimi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: SI CONCLUDONO I SEDICESIMI!

Con i risultati Coppa Italia siamo arrivati alle ultime due partite che si giocano per i sedicesimi di finale: in particolare dunque notiamo che giovedì 25 settembre si comincia con Genoa Empoli, alle ore 18:30, e poi alle ore 21:00 sarà il turno di Torino Pisa, per chiudere anche questo capitolo della competizione.

Si chiamano sedicesimi anche se in realtà le partite sono appena otto: questo perché le squadre qualificate andranno, ciascuna di loro, a incrociare nel tabellone le otto teste di serie che finalmente faranno il loro esordio in questi risultati Coppa Italia, giocando sempre in gara secca come del resto anche stasera.

Andremo allora a scoprire cosa succederà sui due campi, detto che abbiamo questa sera tre protagoniste del campionato di Serie A e una di Serie B ma che fino a pochi mesi fa era impegnata nel massimo torneo; il pronostico pende dalla parte dei padroni di casa, ma in realtà nei 90 minuti non si può davvero dire.

Certamente un discorso da affrontare sarebbe quello della formula che da parecchio tempo ormai viene vista come obsoleta e poco incline a far emergere sorprese realmente degne di nota; questo però è un altro discorso, adesso tocca concentrarci sui risultati Coppa Italia per le due partite del giovedì.

RISULTATI COPPA ITALIA: PER RIALZARE LA TESTA

Ecco allora che i risultati Coppa Italia stanno nuovamente per farci compagnia, andando così a chiudere il programma dei sedicesimi: la parola d’ordine per questo giovedì potrebbe essere riscatto, perché in campo troviamo quattro squadre che non hanno iniziato troppo bene la loro stagione. Anche il Torino, che pure aveva vinto sul campo della Roma, la settimana seguente ha subito una durissima lezione dall’Atalanta e ha già incassato, tra la Dea e l’Inter, nove gol in due trasferte. Il Genoa poi va ancora alla ricerca della prima vittoria nel nuovo campionato, con appena due pareggi ottenuti nel corso del cammino fino a oggi.

Anche l’Empoli, che da retrocesso avrebbe dovuto sulla carta fare una corsa di alta classifica, è in difficoltà: i toscani hanno tutto il tempo di recuperare e giocarsi realmente la promozione, ma intanto a questi risultati Coppa Italia sono arrivati con il pesantissimo 0-4 incassato a Pescara, che forse ha già messo in discussione la panchina di Guido Pagliuca. Per questi motivi i risultati Coppa Italia di questa sera possono portare in dote la possibilità di riprendere la marcia e trovare fiducia per i prossimi impegni di campionato, ci affidiamo ai campi per scoprire come andranno le cose…

RISULTATI COPPA ITALIA: SEDICESIMI DI FINALE

Ore 18:30 Genoa Empoli

Ore 21:00 Torino Pisa