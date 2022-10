Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score dei sedicesimi (mercoledì 19 ottobre)

RISULTATI COPPA ITALIA: PROSEGUONO I SEDICESIMI!

Sono tre le partite che mercoledì 19 ottobre ci faranno compagnia nel quadro dei risultati di Coppa Italia: il calendario è quello classico, per i sedicesimi di finale, rispetto alle ultime stagioni e dunque alle ore 15:00 vivremo Spezia Brescia, poi ci sposteremo al Tardini dove alle ore 18:00 è in programma Parma Bari e infine, alle ore 21:00, sarà il turno di Udinese Monza. Siamo ancora in regime di partita secca: al termine dei 90 minuti conosceremo i nomi delle squadre che accederanno agli ottavi (con tabellone già formato) oppure si procederà ai tempi supplementari e poi eventualmente anche ai calci di rigore.

Risultati Coppa Italia/ Poker del Genoa! Diretta gol live score

Nel quadro di oggi spicca il fatto che siano presenti tre squadre di Serie B: abbiamo il Brescia che sarà di stanza al Picco e poi un incrocio, quello del Tardini, che mette a confronto due serissime candidate alla promozione, il Parma che cerca riscatto rispetto alla passata stagione e il Bari che giusto sabato ha perso la sua prima partita in campionato, ma che sta facendo parecchio bene. Poi, alla Dacia Arena avremo la sfida tra due squadre di Serie A, con occhi puntati sull’Udinese dei “miracoli” ma anche su un Monza che con Raffaele Palladino ha cambiato passo, al netto dell’ultimo ko. Vedremo dunque cosa succederà con i risultati di Coppa Italia…

Diretta/ Torino Cittadella (risultato finale 4-0): Schuurs e Zima, poker granata!

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Coppa Italia presentano alcune sicure protagoniste, per le tre partite dei sedicesimi di finale. Il Parma ovviamente ha già sollevato questo trofeo, come ben ricordiamo, negli anni d’oro in cui era una potenza del calcio italiano; oggi è alla sua seconda stagione in Serie B e, dopo aver deluso le aspettative nell’anno da retrocessa, con Fabio Pecchia sta trovando il ritmo giusto per quello che naturalmente è il principale obiettivo, vale a dire la promozione diretta. L’Udinese era presente nella prima, storica finale di Coppa Italia (persa contro il Vado) mentre lo Spezia in epoca recente ha avuto un paio di ottime corse, riuscendo per due volte a eliminare la Roma allo stadio Olimpico.

DIRETTA/ Genoa Spal (risultato finale 1-0): Gudmundsson regala gli ottavi di finale

Al netto della storia, bisogna chiaramente valutare il momento attuale: potrebbe essere una bella occasione per un’Udinese che in Serie A sta volando ed è incredibilmente a ridosso della zona Champions League, il Monza però come detto si è ripreso dal cambio di allenatore e vorrà riscattare il ko di Empoli. Bari e Brescia possono giocare il ruolo delle outsider, i risultati di Coppa Italia anche ultimamente hanno fatto registrare squadre di Serie B che sono riuscite a imporsi all’attenzione (per non parlare dell’Alessandria, che dalla Lega Pro ha raggiunto la semifinale) e questo potrebbe succedere anche oggi, ma naturalmente lo scopriremo tra poco con i risultati di Coppa Italia per i sedicesimi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: SEDICESIMI

Ore 15:00 Spezia Brescia

Ore 18:00 Parma Bari

Ore 21:00 Udinese Monza











© RIPRODUZIONE RISERVATA