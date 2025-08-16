Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle partite, sabato 16 agosto prosegue il programma dei trentaduesimi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: ALTRE QUATTRO PARTITE!

Altre partite per i risultati Coppa Italia si giocano sabato 16 agosto, e siamo sempre nell’ambito dei trentaduesimi di finale: un turno inevitabilmente lungo, inaugurato ieri e che vedrà la sua conclusione soltanto lunedì, con altre squadre che ci faranno compagnia in gare come sempre secche.

Quattro partite, dicevamo: la prima del giorno sarà Venezia Mantova alle ore 18:00, poi si segue un calendario uniformato sulla giornata e dunque alle ore 18:30 ecco Como Sudtirol, poi alle ore 20:45 avremo Cagliari Entella per andare a chiudere alle ore 21:15 quando il programma prevede Cremonese Palermo.

Per quanto riguarda i risultati Coppa Italia siamo solo all’inizio, ma nei trentaduesimi giocano già le squadre di Serie A piazzatesi dal nono posto in giù nell’ultimo campionato; questo perché nei sedicesimi non ci sono qualificate di diritto e dunque bisognerà aspettare in toto le gare di questo turno.

Ricordando dunque la possibilità di vedere i calci di rigore non possiamo che tuffarci nuovamente nella grande atmosfera dei risultati Coppa Italia, è più che giusto considerarlo ancora calcio d’agosto ma si gioca già in termini ufficiali e dunque prestiamo attenzione a quello che succederà tra poco sui vari campi.

RISULTATI COPPA ITALIA: LE BIG IN CAMPO

Anche questa sera nel quadro dei risultati Coppa Italia ci sono delle big. La copertina se la prende il Como, che ha fatto le cose in grande: i lariani non hanno fatto mistero di voler puntare alla qualificazione in Europa, del resto hanno una delle proprietà più ricche in Italia (se non la più ricca) e possono fare un bel salto di qualità sulla scia di quanto operato da Atalanta e Bologna, sia pure su premesse diverse. Oggi intanto l’avversaria è il Sudtirol, nel suo piccolo esempio da seguire: i primi campionati di Serie B si sono risolti con ottimi esiti e anche una partecipazione ai playoff, ora si attende un bel salto di qualità.

Tra le squadre di Serie A per i risultati Coppa Italia di oggi ecco anche il Cagliari, che dopo la salvezza timbrata da Davide Nicola ha scelto di partire da Fabio Pisacane; lo stesso Nicola ha scelto un altro progetto come quello della Cremonese, che sarà impegnata allo Zini contro il Palermo nella riedizione di un incrocio dello scorso anno, i rosanero nonostante le ambizioni della proprietà non sono riusciti a raggiungere i playoff nel campionato cadetto e sono tra le grandi osservate della prossima stagione, i risultati Coppa Italia forniranno un buon antipasto anche per loro.

RISULTATI COPPA ITALIA: TRENTADUESIMI DI FINALE

Ore 18:00 Venezia Mantova

Ore 18:30 Como Sudtirol

Ore 20:45 Cagliari Entella

Ore 21:15 Cremonese Palermo