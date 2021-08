Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score dei trentaduesimi, oggi 15 agosto

RISULTATI COPPA ITALIA: IN CAMPO EMPOLI, TORINO, VENEZIA!

I risultati Coppa Italia ci faranno compagnia anche oggi, domenica 15 agosto, con altre quattro partite dei trentaduesimi di finale della nuova edizione 2021-2022 che sono collocate dunque nel giorno di Ferragosto. Gli incontri del turno preliminare dello scorso weekend hanno inaugurato la Coppa Italia 2021-2022, un lunghissimo cammino che culminerà a maggio dell’anno prossimo designando la squadra erede nell’albo d’oro della Juventus. Diamo spazio allora alle emozioni dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2021-2022, andando naturalmente a presentare subito le quattro partite che saranno attese già nelle prossime ore, secondo un calendario che gli appassionati ormai stanno imparando, perché è lo stesso di venerdì e ieri. I risultati Coppa Italia oggi ci proporranno dunque alle ore 17.45 Empoli Vicenza, alle ore 18.00 Parma Lecce, alle ore 20.45 Venezia Frosinone ed infine alle ore 21.00 Torino Cremonese. Si tratta di partite secche, di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed infine se necessario anche con i calci di rigore per decretare chi si qualificherà ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma però a dicembre.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL NUOVO REGOLAMENTO

Presentando i risultati Coppa Italia, ricordiamo i cambiamenti nel regolamento, che coinvolgono soprattutto i primi turni preliminari. Il numero delle squadre partecipanti è stato ridotto a 44, cioè le 20 di Serie A, le 20 di Serie B più appena 4 di Serie C. I trentaduesimi di finale sono il turno della Coppa Italia 2021-2022 attualmente in corsa e dobbiamo dire che in verità saranno solo 16 partite, dal momento che le prime otto dello scorso campionato di Serie A entreranno in scena solo negli ottavi di finale (questo non cambia rispetto agli scorsi anni). Sono di conseguenza 32 le formazioni partecipanti ai trentaduesimi, sempre ad eliminazione diretta in partita secca: le quattro vincitrici del turno preliminare di settimana scorsa più 16 di Serie B (tutte quelle che già non sono state coinvolte nel preliminare) e 12 di Serie A, cioè le tre neopromosse più quelle classificate dal nono al diciassettesimo posto dello scorso campionato. Le sedici vincenti daranno vita ai sedicesimi di finale a metà dicembre, che promuoveranno le otto squadre vincenti agli ottavi di finale con le big, che entreranno in scena nei risultati Coppa Italia solamente a gennaio 2022.

RISULTATI COPPA ITALIA, TRENTADUESIMI DI FINALE

Ore 17.45

Empoli Vicenza

Ore 18.00

Parma Lecce

Ore 20.45

Venezia Frosinone

Ore 21.00

Torino Cremonese

