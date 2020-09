Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score del 1° turno (oggi 23 settembre)

RISULTATI COPPA ITALIA 2020-2021: OGGI SI RIPARTE!

Oggi mercoledì 23 settembre sarà un giorno ricchissimo di risultati Coppa Italia grazie alla maggioranza delle partite del primo turno eliminatorio della manifestazione, scattata ieri con un paio di anticipi e nella scorsa edizione vinta dal Napoli. La nuova Coppa Italia 2020-2021 è cominciata in ritardo causa Coronavirus, dunque verso la fine di settembre siamo solamente al primo turno, con partite secche e di conseguenza tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Adesso però vediamo subito il programma completo di tutte le partite che ci daranno nelle prossime ore i risultati Coppa Italia: alle ore 15.30 si comincerà con Piacenza Teramo, seguita alle ore 16.00 da Carpi Casarano e alle ore 16.30 da Novara Gelbison Cilento e Alessandria-Sambenedettese. Avremo poi ben quattro partite alle ore 17.00: si tratterà di Carrarese Ambrosiana, Catanzaro Virtus Francavilla, Livorno Pro Patria e Pontedera Arezzo. Alle ore 17.30 sarà invece la volta di Bari Trastevere, seguita alle ore 18.00 da Juve Stabia Tritium e Renate Avellino; alle ore 18.30 ci attendono FeralpiSalò Pineto e Potenza Triestina, alle ore 19.00 sarà la volta di Catania Notaresco e Padova Breno, infine alle ore 20.00 chiuderà il programma Monopoli Modena.

RISULTATI COPPA ITALIA, IL REGOLAMENTO

Ci attende dunque una vera scorpacciata di risultati Coppa Italia, ma adesso ricordiamo i punti essenziali del regolamento, che non è mutato rispetto agli ultimi anni pur con le differenze in calendario. Al primo turno eliminatorio partecipano 36 squadre, cioè le nove di Serie D più 27 delle 29 di Serie C: sono tutte sfide secche, di conseguenza per chi perde la Coppa Italia sarà già finita qui, mentre le diciotto squadre vincitrici si uniranno nel secondo turno preliminare ad altre ventidue che faranno settimana prossima la loro prima comparsa, cioè naturalmente le venti dell’attuale campionato di Serie B più le uniche due di Serie C che sono state esentate dal primo step – cioè le migliori due retrocesse dalla scorsa Serie B. In palio in questo caso ci saranno venti posti nel terzo turno eliminatorio, al quale in totale parteciperanno 32 squadre perché faranno la loro prima apparizione anche dodici squadre di Serie A, escluse le prime otto dello scorso massimo campionato, che entreranno in scena solamente a gennaio, negli ottavi di finale, seguendo la formula consolidata ormai da molte edizioni.

RISULTATI COPPA ITALIA, 1° TURNO ELIMINATORIO

Ore 15.30

Piacenza Teramo

Ore 16.00

Carpi Casarano

Ore 16.30

Novara Gelbison Cilento

Alessandria Sambenedettese

Ore 17.00

Carrarese Ambrosiana

Catanzaro Virtus Francavilla

Livorno Pro Patria

Pontedera Arezzo

Ore 17.30

Bari Trastevere

Ore 18.00

Juve Stabia Tritium

Renate Avellino

Ore 18.30

FeralpiSalò Pineto

Potenza Triestina

Ore 19.00

Catania Notaresco

Padova Breno

Ore 20.00

Monopoli Modena



